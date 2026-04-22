宏福苑｜消防局認無因大維修加強監管　依賴承建商定水缸損壞程度

大埔宏福苑大火獨立委員會今日（22日）舉行第17場聽證會，再有消防處人員作供。大火前的大埔消防局局長賀俊維作供時承認，未有因為宏福苑大維修而加強對屋苑的消防監管。同局的高級消防隊長伍永光則承認，消防處紀錄屋苑消防水缸有「嚴重損壞（major defect），是依靠承建商，現有指引不會要求消防到場時核實。



委員會首席代表、資深大律師杜淦堃問到，「既然落得去，點解唔去確實下？」，但相信對方都未必能回答，伍永光同意。



2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，大火時任大埔消防局局長賀俊維出席作供。（夏家朗攝）

屬區內最大型屋苑維修 消防未有加強巡查

第17場聽證會早上有兩名大埔消防局的高級人員作供。他在2024年二月到同年底是大埔消防局局長，即宏福苑在維修在其任內展開；現時是港島中區行動組副指揮官。

委員會首席代表、資深大律師杜淦堃表示，宏福苑位於大埔區，屬大型屋苑，而且八幢一起搭棚，很多人都會見到，大埔消防局當時就大維修，有否任何指示或措施加強巡查？賀俊維同意是「當時（區內）最大型的維修」，又承認：「加強嘅話係冇。」他又同意情況不理想，但補充消防曾做預案。不過，杜指出，該預案主要是救火。

2026年4月22日，大埔宏福苑大火獨立委員會舉行第17場聽證會，大埔消防局高級消防隊長伍永光（中）出席作供。（夏家朗攝）

接獲SDN後半年、大火後始撰備忘錄 稱上司要求才寫

其後到消防處大埔消防局高級消防隊長伍永光作供，他在2020年2月升至現在職級。杜淦堃展示消防處紀錄，顯示消防處在去年4月收到消防承辦商「宏泰消防」、「中華發展」提交的「消防裝置關閉通知書」（SDN）及「消防裝置及設備證書」（FS251），顯示宏福苑正進行消防水缸維修工程。

不過，伍永光於2025年12月29日才撰寫相關備忘錄，被問為何隔半年才寫？他指，是收到上司要求才寫，承認是大火後而寫的紀錄，紀錄之前情況。

備忘錄顯示，消防處曾於五月就宏福苑的消防裝置關閉而巡查兩次，伍指，若消防承辦商通知關閉消防裝置，需派出前線人員確認，並要求提出補救措施，而該兩次巡查他本人並無到場。

消防水缸「嚴重損壞」單靠承建商說法 消防未核實

備忘錄又紀錄消防水缸有「嚴重損壞（major defect）」，杜指，現有證供顯示無人檢查消防水缸過是否損壞，問伍是否同意？他承認，「唔會直接檢查個缸」，又承認是「依賴承建商（說法）」。被問是否無要求核實承建商的說法，伍同意。

杜淦堃表示，似乎指引沒要求前線要去檢查承建商所報告的資訊， 又問到「既然落得去，點解唔去確實下？」，但相信對方都未必能回答，伍永光表示同意。