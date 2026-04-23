5人墮網上投資騙案　地盤工涉清洗逾$250萬犯罪得益　判囚36個月

警方於2020年10月接獲5宗網上投資騙案舉報，5名受害人被騙徒誘騙，將現金轉入不同的銀行戶口，總損失超過230萬港元。警方調查後拘捕一名50歲本地男子，報稱為地盤工人。分析發現，該名男子在2020年10月期間，透過一個本地銀行戶口清洗超過250萬港元的犯罪得益。在徵詢法律意見後，警方起訴該名戶口持有人一項「洗黑錢」罪名。案件於今日（23日）在區域法院提堂，被告承認控罪，並被法庭裁定罪名成立。



警方根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰，獲法庭批准將刑期加重百分之二十。被告最終被判處監禁共36個月。



東九龍總區科技及財富罪案組第3C隊主管高級督察袁芊彤（右）及財富情報及調查科申文燕高級督察（左）。

警方呼籲，市民如果租借或變賣銀行戶口予他人使用，而該戶口被不法分子用作處理贓款，戶口持有人便有機會干犯「洗黑錢」罪。由於利用傀儡戶口清洗黑錢的情況嚴重，警方會針對合適的案件與律政司商討，並根據《有組織及嚴重罪行條例》第27條向法庭申請加重刑罰。

由2023年10月至今，已有411名人士因租、借、賣戶口，在洗黑錢罪定罪時被加重刑罰，刑期增幅由1/8至1/3不等（即增加2個月至18個月）。