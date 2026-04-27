宏福苑｜80萬補償惹覬覦　工權會盼保障家屬權益　辦工作坊教理財

大埔宏福苑五級大火奪去9名印傭的性命。事後港府宣布，每名罹難外傭的家屬可獲合共約80萬港元補償，包括20萬元慰問金、5萬元殮葬金及逾50萬元勞工補償。這筆款項透過勞工處和領事館發放，旨在確保援助能直接交到家屬手上。



這筆款項對當地的死者家屬而言，是一筆天文數字。隨着80萬元補償金的消息傳到印尼，意想不到的現實考驗隨之而來。工業傷亡權益會幹事謝欣然在遠赴印尼家訪期間，聽聞這筆巨款引發詐騙、親友借錢，甚至家族內部的分錢糾紛。但在種種風波背後，更迫切的課題是如何確保這筆補償金能夠真正保障家屬，尤其是未成年子女的未來生活。工權會與當地伙伴團體合作，辦「財務規劃工作坊」教導家屬理財。



勞福局局長孫玉菡於12月2日就外傭補償召開記者會。（資料圖片／梁鵬威攝）

80萬港元屬天文數字 騙徒訛稱「畀錢先運遺體」

「其實呢個數（80萬港元）喺印尼嚟講係一個天文數字，印尼嗰邊啲人可能做成世都唔會搵到呢個錢。」謝姑娘坦言，自從政府高調公布這筆80萬元補償後，某程度上惹來了不法之徒的覬覦。

有騙徒企圖利用家屬的無知與焦急騙取錢財。謝姑娘透露，曾有數名家屬收到疑似詐騙訊息，對方訛稱：「你要畀錢我哋，我哋先會幫你運返遺體返印尼。」家屬聞訊後滿腹疑團，幸好他們及時向工權會及相關機構查證，才沒有墮入騙局。謝姑娘說：「幸運地，暫時冇一個家屬係真係有被人詐騙到。」

港府發放的20萬元慰問金予罹難印傭的家屬，經印尼駐港總領事館協調發放。(資料圖片)

領事館限指定一人收款 有家屬收補償後拒分錢惹糾紛

除了要防範詐騙，謝姑娘指出，不少親朋戚友聽聞80萬元補償的消息後，亦紛紛上門向死者家屬借錢，對本已深陷哀傷的家屬造成極大困擾。

更複雜的難題出現在發放機制的規定上，由於港府發放的20萬元慰問金，是經由印尼駐港總領事館協調發放，據知領事館方面要求每名死者的家庭要指定一人作為代表收款。然而，這項規定卻意外引起了家族糾紛。

大埔宏福苑五級大火死傷枕藉，當中包括多名外傭。（資料圖片／廖雁雄攝）

謝姑娘在印尼家訪時，曾接獲家屬求助，指代表收款的家屬在獲得20萬元慰問金後，竟拒絕將款項分予其他親屬。工權會獲悉後隨即介入並向當局反映，經過多番斡旋，部分收款人最終願意將款項妥善分配。但令人遺憾的是，目前仍有一個家庭的收款人堅拒交出款項，糾紛至今仍未平息。

謝欣然除了講解理賠程序，更聆聽了家屬的感受及需要。（鄧凱欣提供）

如何保障遇難外傭遺下的未成年子女的權益？

大眾最關注的莫過於罹難外傭遺下的一眾未成年子女——他們應得的份額能否真正落入其手中，在成長階段得到應有的保障？

謝姑娘指出，不少外傭生前為了保障子女，早已在印尼為孩子開立了個人銀行戶口。「所以我哋去探訪嘅時候，都幫佢哋將民間捐款直接放入小朋友嘅戶口，等佢哋大個咗之後就可以自己用。」她解釋，雖然監護人有權從該戶口提款作生活費，但此舉必然會留下銀行紀錄，對小朋友而言是較大且實際的保障。

工權會此行其中一個重要目的，是確保香港的民間善款能準確交到直系家屬手中。（鄧栢良攝）

逾50萬港元的勞工補償金尚未發放

至於金額最龐大、高達逾50萬港元的勞工補償金，謝姑娘指工權會已為死者家屬申請法援處理僱員補償申索。按本港法例，小朋友可獲分得40%至50%補償金（具體比例視乎死者是否還有父母等其他受養人）。由於目前這筆款項尚未發放，她坦言究竟是一筆過發放給監護人，抑或直接存入小朋友戶口，各方仍未有定案。

若參考香港本地工傷死亡賠償的常規做法，款項會先存入法庭，由法庭每月向監護人發放基本生活費，直至小朋友年滿18歲，才將餘額一筆過全數交還。然而，由於印尼的法例與香港有別，到底哪一種做法對這些小朋友最有利、最能防止款項被挪用，各方仍在努力尋求最佳答案。

工權會已為死者家屬申請法援處理僱員補償申索，早前與法援署會面。（工權會提供）

與當地伙伴合作舉辦財務規劃工作坊 助善用款項

謝姑娘補充指，許多死者家屬本來家境並不富裕，從未有處理如此大筆款項的經驗。為此，工權會正與印尼當地伙伴團體 Beranda Migran 合作，除持續跟進家屬情況外，更會為他們舉辦「財務規劃工作坊」，希望教導家屬妥善且長遠地運用這筆款項。

勞工處回覆《香港01》查詢時指，宏福苑火災中共有10名外籍家庭傭工不幸罹難，政府已經按相關國家駐港總領事館提供的資料，向每名罹難外傭在原居地的合法受益人發放20萬元慰問金及5萬元殮葬金。

火災發生後，勞工處與相關國家駐港總領事館保持緊密聯繫，支援受火災影響的外傭，並協助受傷外傭及罹難外傭家屬申索僱員工傷或死亡補償。此外，就罹難外傭個案，勞工處亦積極與相關僱主及保險公司密切跟進理賠程序，確保罹難外傭家屬在《條例》保障下能盡快及妥善地獲得賠償。