宏福苑上樓｜宏仁一家四口愛兔化灰　敗瓦中尋回兩子兒時玉鈪金佛

大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民，近日陸續獲安排上樓執拾，今日（25日）上樓的是宏昌閣及宏仁閣居民。居於宏仁閣頂樓的顏小姐，一家四口執拾後受訪表示全屋焚毀，「燒到頹垣敗瓦」，飼養4年的愛兔慘遭「監生燒死」化灰；但丈夫竟在一堆灰燼中尋回兩子兒時的玉鈪和金佛，形容失而復得屬「天意」。



大埔宏福苑大火受災7座大廈的居民陸續獲安排上樓執拾，4月25日，宏仁閣頂樓住戶顏小姐（右一）一家四口取回物品後受訪。（梁偉權攝）

顏小姐與丈夫及一對兒子一同上樓。她表示，一家人遷入宏福苑居住約4年，對大火的感受可能不如其他居住多年的街坊般深；又說雖然早已收到當局提供的照片，知道居所嚴重焚毀，但一家四口今日仍「搏下睇下上去有無嘢搵得返」。

她形容早已對住所情況有心理準備，故入屋時感受算是「OK」，惟全屋已燒剩頹垣敗瓦，「全部都燒晒喇」，一對兒子的證書、獎項等均已無法尋回；大火當日放在籠內的兔子因家中無人而無法逃走，「監生燒死，變咗啲灰呀，好慘」。

4月25日，大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，宏仁閣頂樓住戶顏小姐展示在灰燼中尋回、兒子兒時佩戴的玉鈪。（梁偉權攝）

灰燼滿屋，他們亦無心再尋找是否有物品留下，但顏小姐說，丈夫「突然間喺嗰堆灰度掘返」一對兒子兒時的玉鈪和金佛，形容「咁即係天意囉」。她表示，玉鈪是20歲長子誕生時的禮物，金佛則是17歲幼子出生時，由姑姐所贈的賀禮，均是他們此行希望找回的東西。

4月25日，大埔宏福苑大火受災居民繼續上樓執拾，宏仁閣頂樓住戶顏小姐展示在灰燼中尋回、兒子兒時佩戴的金佛。（梁偉權攝）

雖然居於頂樓，但顏小姐表示，現場環境光猛、通爽，遠較她想像中好。由於單位已焚毀，故她預計不會再次上樓。今日離開這個曾經的安樂窩時，一家四口簡單向單位「say goodbye」作別。

據了解，今日上午宏昌閣有21戶75人上樓、宏仁閣有43戶161人上樓；下午宏昌閣有20戶共66人、宏仁閣有41戶共157人上樓。