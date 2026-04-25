宏福苑上樓｜宏仁閣單位化灰　居民驚喜尋獲陳年花膠：大過我

大埔宏福苑上樓安排第六天，今日（25日）下午時段繼續有宏昌閣和宏仁閣的居民上樓執拾。有宏仁閣高層單位的居民指單位付之一炬，卻在廚房驚喜發現一個大煲與煲內的陳年花膠仍倖存，笑道：「大過我啦起碼！」亦有居民一無所獲，僅找到「一蚊雞」。



居於宏仁閣25樓的張先生，在廚房一角的煲內找到母親留下的花膠。（梁偉權攝）

居於宏仁閣25樓的張先生指，他從小在宏福苑長大，如今單位嚴重焚毁，尋回先人遺物不果，只帶走倖存的「砂煲罌罉」，無奈道：「已經係預咗輸㗎啦」。他在廚房僅存的一角，驚喜地找到一個大煲，內裏存放了一些母親珍藏六、七十載的陳年花膠，他笑說：「大過我啦起碼！」預計花膠會留作紀念。

對於徒步登上25樓，他指今日天氣較通爽，不算辛苦亦不需中途休息，惟屋內多數物品已化灰，故不打算再重返舊居。雖未能按宗教信仰燒香道別，但今日能親身上門已足矣，「用個心講就OK喇」。他亦指家人均安，稍後將再開家庭會議，再安排下一階段事宜。

另外，有上樓的居民無奈苦笑，指單位嚴重燒毁，「咩都執唔到，執到一蚊雞。」

據了解，上午時段，宏昌閣有21戶75人上樓，宏仁閣則有43戶161人上樓；下午時段，宏昌閣有20戶66人上樓，宏仁閣則有41戶157人上樓。