宏福苑｜宏昌閣居民概嘆Total loss　拍窗外海景懷念：影到就盡影

大埔宏福苑上樓安排第六天，宏昌閣和宏仁閣居民今日（25日）上樓收拾。由出生便住宏昌閣的28歲居民嘆稱單位已「Total loss（報廢）」心情複雜，只能站在窗前拍下吐露港景色懷念：「因為之前大維修都冇見過個海，冇見過陽光，而家呢個情況下影到就盡影。」



28歲的朱先生自出生便與家人住在宏昌閣，形容現時心情複雜。（黃偉民攝）

據了解，截至下午1時，宏昌閣有21戶75人上樓、宏仁閣有43戶161人上樓。稍後下午時段，該兩幢大廈的另一批居民會上樓。

28歲的朱先生自出生至今，也與家人住在宏昌閣，今日他與母親、胞兄和舅父行上13樓的家。雖然看了社工早前提供的相片已有心理準備，惟親臨現場仍然心情複雜：「我哋第一批入邨，由爸爸結婚、生我、到佢走都喺到發生。」

環顧家中情況，朱先生指：「知道屋企狀態係咁都唔會返上去，真係同屋企講bye bye。」他認為：「放低需要時間，不是搬去其他地方就可以即刻搞得掂心情，比較困難。」

朱先生的家面向吐露港，離開前他拍下窗外景色懷念。（黃偉民攝）

離開前朱先生拍下窗外景色：「之前大維修都冇見過個海，冇見過陽光，而家呢個情況下影到就盡影。」（黃偉民攝）

離開前，朱生拍下窗外景色懷念：「之前大維修都冇見過個海，冇見過陽光，而家呢個情況下影到就盡影。」朱家面向吐露港，正是起火方向，他形容單位已經「Total loss」。朱先生找到手提電腦殘骸，但沒有帶走，只檢回一隻數年前購入的手錶，是當時送給自己的禮物，即使錶面和玻璃都燒毀，仍希望帶走殘骸留念。

朱先生指有些物品可以再買過，唯獨相片「冇咗就係冇咗」。他們亦找回少量金器和現金，算是「不幸中大幸」。

朱生形容單位已經「Total loss」。（黃偉民攝）

他又指今日上樓過程順暢，因為沒有下雨，不用穿著雨衣，行動較方便；只是同行家人年邁，上樓需時；他們亦偶遇鄰居，互相寒暄問候。