西灣河太安樓男工棚上叼煙照瘋傳　承建商：即時解僱永不錄用

政府正大力推動地盤全面禁煙修例。網上流傳照片可見，西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。帖主發文斥：「搭棚都照食煙，問你哋驚唔驚？」不少網民認為工人未汲取宏福苑大火教訓，要求解僱涉事工人。



《香港01》根據太安樓管理處通告上的電話，致電聯絡到承建商「瑋業」的地盤主管陳先生，他表示，今日（25日）接獲該名住戶的投訴後，已「立刻處理」，通知涉事工人即時離開工地，「即時炒、永不錄用」，並向棚架公司罰款；又稱以往無接獲過同類投訴。



網上流傳照片可見，西灣河太安樓高處棚架上，一名男工正大模廝樣嘴叼香煙工作，身旁工友頭盔貼有棚廠名稱。（筲箕灣西灣河關注組 / Christy Hei）

事件引起網民撻伐，不少人要求解僱涉事工人，「快啲炒佢啦！」、「真系性命由（攸）關，此人要吊銷牌照」；亦有人斥責從業人員未汲取宏福苑大火教訓，「有啲人真係見到棺材都唔驚」、「仲可以係個棚上邊食煙，完全唔當一回事，CLS」、「果（嗰）頭開緊（宏福苑）聽證會，呢頭繼續食緊 ，管理果（嗰）班好X野。」

太安樓管理處通告寫明，一經發現工友違規吸煙，將立即紀律處分，即時禁止在大廈工作。（筲箕灣西灣河關注組 / Alvin Lai）

近年香港發生多宗涉及建築地盤的嚴重火災，政府正積極收緊法規。勞工及福利局局長孫玉菡早前表明，政府擬實施地盤全面禁煙，將建築地盤指定為法定禁煙區。在最新的修例框架下，違例吸煙的工人將面臨定額罰款 3,000 元。更重要的是，修例將對總承建商及分判商施加明確法律責任；若承建商未能採取「所有合理步驟」防止違規吸煙，一經定罪，最高罰款可高達40萬元。