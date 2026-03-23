地盤禁煙｜違者定額罰$3000　承建商可罰$40萬　料年中交修例建議

大埔宏福苑大火聽證會正進行，開案陳詞指發現懷疑為火源位置的天井平台留有大量煙頭。福勞福局及勞工處今日（23日）向立法會人力事務委員會提交推行地盤全面禁煙的法例修訂建議，擬將建築地盤指定為法定禁煙區，違例者會被定額罰款3,000元。



另外，當局亦建議修訂《工廠及工業經營條例》下的《建築地盤（安全）規例》，管理地盤的承建商須採取所有合理步驟，確保無人於地盤內吸用或攜帶燃著的吸煙產品，違例承建商一經定罪，最高可按現行規例罰款40萬元。當局預計2026年中將修例建議提交立法會審議。



▼宏福苑居民在火災前曾拍攝到有工人在棚架吸煙▼



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因吸煙構成嚴重火警風險 東主及僱員可被判監6個月

文件提到，在個別情節嚴重的情况，例如有人在高度易燃物品附近吸煙而構成嚴重火警風險，勞工處會考慮使用《工廠及工業經營條例》的一般責任條款起訴涉及的東主或僱員。按現有《條例》罰則，一般責任條款下一經法院定罪，東主可處罰款300萬元及監禁6個月，僱員可處罰款15萬元及監禁6個月。

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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「建築地盤」禁煙區擴至進行裝修及維修工程建築物 勞工處執法

據《吸煙（公眾衞生）條例》，地盤的室內區域現已禁止吸煙，惟地盤室外區域，如建築物外牆工程未在此列。勞工處將「建築地盤」，包括正在施工的新建築物或基礎設施，以及進行裝修及維修工程的建築物，納入為指定禁止吸煙區後，相關禁煙條款將適用於建築地盤所有區域。勞工處將專責所有涉及在建築地盤的吸煙罪行執法工作。

文件稱，勞工處正全速推行上述法例工作，預計2026年中將修例建議提交立法會審議，並會與建築業界和相關持分者緊密連繫，落實在建築地盤全面禁煙的執法及管理工作。

▼2025年12月3日 消防員及警方在宏福苑火災現場調查▼

