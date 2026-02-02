地盤吸煙罰15萬？過半工友撐禁煙惟罰款極端　工會倡定額罰3至5千

政府計劃例規定地盤全面禁煙，罰則涵蓋個人及僱主，違例工人在地盤吸煙最高罰款15萬元。香港建造業總工會近日調查指，過半數工人支持全面禁煙，不過近七成受訪者認為罰則不合理。總工會理事長周思傑今日（2日）表示，支持禁煙，但冀可人性化執行，包括降低罰款至3,000元至5,000元，「15萬唔係阻嚇性，而係好極端嘅處罰，工友人工點做都無咁高」。



政府計劃例規定地盤全面禁煙，罰則涵蓋個人及僱主，違例工人在地盤吸煙最高罰款15萬元。（資料圖片）

大埔宏福苑大火引發社會關注地盤消防安全。勞福局局長孫玉菡早前表示，相關修訂案預計本月初提交立法會審議，並指不擬保留地盤內設吸煙區。根據擬議罰則，若工人在地盤吸煙，最高罰款15萬元，僱主及分判商亦須負責，最高罰款40萬元。

香港建造業總工會日前訪問439位工友，當中逾半受訪者支持地盤全面禁煙，約49%反對；近七成受訪者認為最高罰款15萬元不合理，另有約五成半人認為因於地盤吸煙被辭退不合理。被問到最有效的地盤禁煙方法，六成半工人認為需在地盤範圍外設吸煙區，其次是鼓勵工友戒煙，以及不多於1萬元的定額罰款。

香港建造業總工會理事長周思傑最高罰款15萬太極端，冀政府降低及轉為定額罰款。（資料圖片 / 羅日昇攝）

造業總工會理事長周思傑：15萬係好極端嘅處罰

香港建造業總工會理事長周思傑今日在港台節目《千禧年代》表示，調查顯示超過一半工友支持全面禁煙，相信條例推出時不會有過多阻礙。不過，他指最高罰款15萬太誇張，「15萬唔係阻嚇性，而係好極端嘅處罰，工友人工點做都無咁高」。

他冀望政府可更人性化修例，包括考慮降低及轉為定額罰款到3,000至5,000元，若多次違例僱主有權解僱；在地盤範圍外、即入閘區附近設置吸煙區；以及宣傳更多戒煙方法及好處等。