佐敦道住宅單位冒煙 1男子昏迷送院 高層住客揮毛巾待消防救援
撰文：凌逸德
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油麻地佐敦道發生火警。今日（周四/6月4日）凌晨4時許，警方接獲多個報案指，懷疑佐敦道10至12號耀棠閣，有高層單位冒煙，部份人需要協助疏散。消防接報到場，出動一條喉和一隊煙帽隊灌救，同時升起鋼梯協助。
據了解，上址一梯四伙，涉事單位位於8樓，一名年約60歲男戶主走到梯間避難，被消防發現攙扶到地面，男子旋即陷入昏迷，在場救護員立即為其急救，並送往伊利沙伯醫院搶救。
就現場所見，警鐘響聲大作，消防仍在涉事單位射水，至少50名住戶疏散到樓下安全地方暫避，部份人仍穿睡衣褲，更有貓主手抱愛貓離開大廈；大廈高層單位有人揮動毛巾，等候消防救援，消防升起雲梯跟進。據了解，該批揮動毛巾的住客無需經雲梯疏散，徒步離開大廈。
住客譚先生表示，和妻子住在上址9樓，事發時剛好去洗手間聽到警鐘聲，於是夫妻自行沿樓梯疏散到樓下，形容「成層樓都係煙」，但他們逃生的該條樓梯濃煙不大，相信另外樓梯有較大濃煙。
運輸署同日凌晨5時16分宣布，因火警，佐敦道（往西九龍公路方向）介乎彌敦道與加士居道之間的全線現已封閉，駕駛人士請考慮改用其他道路，現時上址交通繁忙。