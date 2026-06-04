旺角賓館疑打鬥案警出盾牌調停　無礙FANS追攝樓下貓店長「阻B」

旺角著名「貓店長」阻B，其飼主所經營的藥房樓上一間賓館，周四（6月4日）晚上發生一宗懷疑打鬥案。警員持盾牌趕至調停，幸僅屬誤會一場，沒有人受傷。事件亦無礙樓下一班FANS追攝阻B，更拍下阻B與警員「合照」的經典場面，並放上阻B的專頁，打趣留言「6月4日晚上八時許，有隻貓引阻制服人員出動盾牌」，引來不少網民焉然一笑。



事原有網民在社交網站專頁「阻B關注組」上，上載了數張貓店長阻B的照片，可見其身後有穿著制服的警員，部份人持有盾牌；其中一張更疑似是一名便衣警員，半蹲靠近阻B、逗貓的有趣圖片。

當然，一眾FANS都知道警員辦案與貓店長無關，但在網頁上則留下很多有趣留言：「阻B扮工」、「涉嫌阻街途中遇到差人、阻街行動沒有受阻、同人類玩阻、影阻相留念」。

「貓店長」阻B身後有警員持盾牌行過。(圖片來源：阻B關注組)

警方就上述事件回覆《香港01》，指案發時間為6月4日（四）晚上7時10分，位置為旺角金輪大廈一間賓館。據報一對53歲及52歲兄弟，因借用俗稱「尿袋」的流動充電器時，懷疑有人聽錯「借錢」，引起嚴重誤會，其中一人的女友介入後，眾人情緒更為激動，賓館負責人見狀以為他們打鬥，於是報案。警員到場調停後，證實沒有打鬥事件發生，不涉刑事，列作「糾紛」處理。案中沒有人被捕。

「貓店長」阻B身後有警員持盾牌行過。(圖片來源：阻B關注組)