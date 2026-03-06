貓店長阻B失蹤｜藥房店員在樓上賓館尋回阻B　警帶走一女子

旺角太子一間藥房的明星貓店長「阻B」，昨晚（5日）失蹤，引起愛貓網民熱烈討論，四出尋貓。今日（6日）早上傳來好消息，「阻B」失而復得，已經返回藥房，沒有受傷。藥房負責人李先生稱，他們在樓上一間賓館尋獲「阻B」：「係畀人攞咗上去，唔知咩人。」



警方帶走一名女子調查。（翁鈺輝攝）

《香港01》今早到藥房，見到「阻B」精神奕奕，如常「鎮守」店舖。大批愛貓人士知道「阻B」回歸亦十分開心，紛紛舉機拍攝。至上午11時左右，警員由樓上賓館走帶一名染金髮女子，相信與案有關。

警員到樓上賓館調查。（黃煦緻攝）

警員在場調查。（黃煦緻攝）

「阻B」繼續「鎮守」藥房。（黃煦緻攝）

店員李先生昨日接受訪問時表示，阻B今年7歲，是一隻已絕育的雄性唐貓，因不時走出店外，阻住其他人乘搭巴士而「有啲名氣」，2023年奪得「我最喜愛貓店長」比賽冠軍，大會在海報中間擺放其照片，雖然阻B比較頑皮，但阻B遇到問題就會返店，夜晚會「回家」用膳。

店員李先生形容阻B比較頑皮，但阻B遇到問題就會返店，夜晚會「回家」用膳。（李先生提供）

李生昨日（5日）晚上約10時返店，見到阻B不知所終，覺得奇怪，於是翻查閉路電視，見到阻B同晚9時45分走出藥房，往太子方向離開，一直沒有返店，加上AirTag未知是否無電，最後紀錄位於弼街，於是報警，「差人好幫手」，在附近後巷和後樓梯調查，甚至翻查附近仍在營業的商場和店舖閉路電視，暫時未見蹤影或偷貓。

李生表示阻B「99%懷疑被人偷咗」，但目前沒有相關證據。（李家傑攝）

