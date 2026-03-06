貓店長阻B｜藥房店員詳述過程　逐家逐戶拍門　最終門隙發現貓蹤

旺角太子一間藥房的明星貓店長「阻B」，失蹤一晚引起愛貓網民熱烈關注，四出尋貓。今早（6日）「阻B」失而復得，由藥房店員李先生夫婦親自尋回帶返舖頭。他憶述稱，由現場一帶的閉路電視所見，鎖定是一名女子抱走「阻B」帶到樓上賓館，於是他和妻子逐家逐戶拍門找尋，最終在門隙中發現貓蹤。



李先生說：「佢（涉案女子）唔肯開門，我在出面。」其後警察進入賓館調查，該名女子最終打開門，「我衝入去睇，見到隻貓，就抱走咗佢」，人貓得以團聚。

警方帶走一名女子調查。（翁鈺輝攝）

李先生感謝熱心巿民和警方幫手，他說昨晚（5日）9時45分發現「阻B」不見了，找尋了一段時間，已經報警。其後翻查CCTV，發現牠於9時49分被人抱入旁邊的金輪大廈，並鎖定在某一層的賓館內。

今早10時半左右，李先生和妻子上樓逐家逐戶拍門找尋。他說：「老婆喺門隙倒影見到隻貓，我哋勸喻佢交番隻貓出嚟，警察都有幫手。」最初對方拒絕開門，其後終於開門，李先生衝入抱回愛貓。

他形容：「當時隻貓嘅狀態係非常驚恐，瞳孔放到好大，我哋都好傷心；同埋驚佢夜晚無嘢食過，會肚餓。依家非常好彩搵番，檢查過無咩大問題，今晚返去真係要裝香還神。」

李先生喜與愛貓重聚，惟坦言不會將牠收回家中飼養。（黃煦緻攝）

李先生續指，不知道偷貓者的動機：「聽佢（涉案女子）同差人講嘢，係講廣東話，唔知佢係香港人定遊客，但感覺係遊客，否則唔會住賓館。佢嘅行為令我哋成家人和愛貓者無覺好瞓，同埋好傷心。」

不過李先生坦言日後仍會放養「阻B」：「我哋藥房人手唔夠，大家都知經濟麻麻，好難有個人24小時睇住隻貓。有心人裝無心人，隻貓係9點45分離開舖頭，9點49分畀人抱入大廈，係3, 4分鐘嘅事。除非我哋捉佢返屋企養，否則都好難，我哋綁佢都綁過，貓始終要自己活動空間吖嘛！」

他強調作為貓主是有責任，之前已在「阻B」身上裝AIR TAG，有牌子寫上名稱和電話號碼：「正常人見到都唔會視為流浪貓或無人養，嚟緊會再買多啲貓帶或者牌，令佢更突出係有人養嘅。或者佢太曳嘅時候，就困住佢，困多一陣囉，又或者人手唔夠嘅時候，就盡量叫返佢入嚟。」

李先生失而復得「阻B」，愛不釋手。（翁鈺輝攝）

「阻B」繼續做其貓店長。（翁鈺輝攝）

警員到樓上賓館調查。（黃煦緻攝）

警員在場調查。（黃煦緻攝）