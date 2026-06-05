業主小紅書放租遇彈票黨　假租客未睇樓先落訂　稱入多$3萬叫退錢

今日（5日）警方在守網者Facebook專頁發文提醒市民，出租單位時小心「彈票黨」。有騙徒扮成租客，表現相當有誠意，未睇樓先落訂，及後訛稱自己轉多3萬元，又自己急用錢，要求退回差額。



守網者在文中提到，事主在小紅書出帖文招租，有騙徒假扮「誠意滿滿」租客，指自己好有心租單位，未睇樓已表明可以先落按金1.75萬元，並主動索取銀行戶口資料，表示會即時過數，表現爽快。騙徒隨後指「唔小心過多咗」，聲稱已轉賬4.75萬元入戶口，要求退返3萬元差額，又表示急用錢。事主見狀估計對方為「彈票黨」，即時登入網上銀行仔細檢查，發現戶口「可用結餘」沒有增加，所謂「入數」只是假象，拆穿騙徒假面具後，對方隨即失去蹤影。



騙徒指「唔小心過多咗」，聲稱已轉賬4.75萬元入戶口，要求退返3萬元差額，又表示急用錢，欺騙市民轉錢入戶口。（守網者Facebook專頁圖片）

警方提醒：

1.「可用結餘」係王道！

2.入數截圖可以假，SMS通知都未必真；

3.小心所謂「過多錢」或「㩒錯制」等藉口；

如有懷疑，即上守網者網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。下載「防騙視伏App」：https://cyberdefender.hk/scameterplus/