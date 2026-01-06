「彈票黨」涉41宗網騙呃$90萬財物　男主腦判囚53個月

一個「彈票黨」詐騙集團涉嫌於2024年，在網上買賣平台向購買名貴物品，再以「支票過數」方式，將沒有餘額的支票存入賣家戶口，賣家誤以為成功收款交易，損失貨物。警方經調查後相信，該詐騙集團涉案最少41宗，涉及金額約90萬元；集團主腦及相關傀儡戶口亦清洗超過約400萬元犯罪得益。



警方拘捕誠騙集團主腦及多名成員。案發時35歲的姓鄭男主腦，今日（6日）在區域法院被裁定一項「串謀欺詐」罪及一項「管有他人身份證」罪罪名成立，被加重刑罰，判處監禁53個月。



警方在調查中發現， 犯罪集團分工非常精細，而且會招募一些想「搵快錢」的年青人負責露面工作。（資料圖片/黃偉民攝）

西九龍總區重案組人員2024年3月25日至26日，展開代號「摧鋼」的打擊網上購物騙案行動。涉案詐騙集團透過登記大量社交平台帳戶，繼而透過網上買賣平台向受害人購買商品包括電話、相機及相關配件及手袋等。達成買賣協議後，集團成員會以「支票過數」方式，將沒有餘額的支票存入受害人戶口，受害人誤以為成功收到款項，並向集團成員交出相關貨物。當受害人發現支票未能兌現時，貨物已被集團成員轉售圖利。

警方相信被捕人涉嫌與最少共41宗同類案件有關，涉及金額約90萬元。該詐騙集團主腦及相關的傀儡戶口亦清洗超過約400萬犯罪得益。

警員經調查後，於同年3月25日拘捕一名案發時35歲姓鄭本地男子。經徵詢法律意見後，該名男子被起訴一項「串謀欺詐」罪及一項「管有他人身份證」罪，案件今日（6日）於區域法院提堂，鄭男被裁定罪名成立並判處監禁42個月。警方根據《有組織及嚴重罪行條例》就判刑向法庭申請加重刑罰。法庭經審視後批准申請，鄭男遭加重四分之一的刑期，最終被判處監禁53個月。

警方歡迎法庭裁決，並重申「串謀詐騙」罪乃嚴重罪行。根據普通法及香港法例第200章《刑事罪行條例》第159C(6)條，任何人被裁定犯普通法中的串謀欺詐罪，可處監禁14年。