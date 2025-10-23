警瓦解彈票黨集團拘13人　涉26宗網購騙案　傀儡戶口洗$400萬黑錢

警方過去兩日（21至22日）展開「倍狙」行動打擊網上購物騙案，瓦解一個活躍於本地的「彈票黨」詐騙集團，揭發不法份子分工精細，會先登記大量社交平台帳戶，再假裝為買家，聲稱對電話及名牌手袋有興趣，及後指示跑腿交收或滙入無效支票； 騙徒亦會聲稱不小心轉帳額外的金錢，要求退款。



行動中，警方拘捕主腦、跑腿等13名男女，涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」，牽涉26宗網上購物騙案，涉款40萬元。調查發現，與集團主腦相關的傀儡戶口，清洗超過400萬元的犯罪得益。



警方檢獲了多部手提電話、騙徒犯案時身穿衣著，多張屬於他人的香港身份證及空頭支票、票簿等。（梁偉權攝）

東九龍總區刑事部對一連串網上購物騙案展開深入調查，經情報蒐集及追查大量閉路電視片段，成功鎖定一個「彈票黨」的詐騙集團。有關集團架構非常完整，分工十分精細，首先會登記大量的社交平台帳戶，然後在平台上假扮買家，對一些容易轉手變賣的貴價物品下手，包括電話、電腦或名牌手袋等。

東九龍總區科技及財富罪案組第一隊高級督察任婉彤指，騙徒會訛稱有興趣購買受害人的物品，再委派一名「跑腿」負責交收，其後集團會使用「彈票」入數，將無效的支票傳入賣家的銀行帳戶。受害人查詢賬面結餘時，誤以為款項已入帳成功收款，便將貨物交到騙徒手上。另外，部分騙徒亦會在交易中，聲稱不小心將多餘額外的金錢，轉帳到受害人的戶口，要求退款。受害人信以為真，跟從騙徒指示，最終雙重損失。

警方東九龍總區科技及財富罪案組第一隊高級督察任婉彤交代案件。（梁偉權攝）

東九龍總區刑事部一連兩日（21至22日）展開拘捕「倍狙」行動，以涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（洗黑錢）」罪名，拘捕10男3女（22至67歲），他們正被扣查。被捕人包括詐騙集團主腦，處理空頭支票的跑腿、空頭支票持有人、騙案電話和網上平台用戶操控人及傀儡戶口持有人。據悉，集團營運兩至3個月，透過網上「搵快錢」渠道招攬成員。

行動中，警方偵破了26宗網上購物騙案，牽涉的贓物價值超過40萬元。據了解，損失最大一宗的物件為一個價值5.6萬元的名牌手袋。調查發現，與集團主腦相關的傀儡戶口，清洗了超過400萬元的犯罪得益。

行動中，警方檢獲了多部手提電話、騙徒犯案時身穿衣著，多張屬於他人的香港身份證及空頭支票、票簿等。警方相信，已成功瓦解了一個彈票黨的詐騙集團，拘捕行動仍然持續。

警方呼籲市民，在網上買賣的時，作為賣家應該選擇可靠的平台，盡量用即時轉帳或現金交收，不要單憑入數紙或過數紀錄截圖，以判斷交易是否成功，需核實戶口的可用結餘，才能確認交易成功。

警方偵破了26宗網上購物騙案，牽涉的贓物價值超過40萬。（梁偉權攝）

另外在網上買東西時，市民應參考買家和賣家的評分，及過往的交易紀錄；留意社交平台帳戶資料，留意帳戶建立日期、是否建立很短的時間；或只有少量帖文，亦可觀察有關帖文圖片，是否從網上偷圖，賣的貨物種類不一；留意帖文留言是否有大量打手。

如有懷疑，市民可使用香港警務處「防騙伺服APP」，輸入相關的平台帳戶名稱，收款帳戶、網址等，以評估風險。如有懷疑，千萬不要過數。