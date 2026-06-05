有片｜少女坐九巴疑遭非禮　後座背心漢貼窗伸手觸碰胸部

網上流傳片段，顯示九巴一名男乘客疑似摸胸非禮前座少女。片段可見，事情發生在九巴上層，當時在旺角道近西洋菜南街前停下，一名束馬尾的少女正在看手機，坐在其後、身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座少女的胸部位置。



少女疑察覺異樣，稍作移動嘗試躲避，但沒有離座。片主見狀大喊：「喂！唔好抽水！」無奈未能挺身協助少女。巴士隨即開行，片段至此結束。



影片激起甚大回響，網民紛紛大罵疑似「鹹豬手」，認為片主應該立即報警：「欄住架巴士，報警」、「報咗警未？ 應該上車同車長講話報警」；亦有網民認為疑是穿校服的少女應該避開，相信她非常害怕：「個女仔驚到唔知點咁，睇到佢表情」，建議她報警或備案。



片主在留言區表示，影片拍攝時間為今日（5日）中午12時10分，涉事巴士為九巴16線。有熱心巿民在九巴的手機應用程式內舉報事件，《香港01》正向九巴查詢。

中年漢在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）

中年漢在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）