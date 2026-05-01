堅尼地城街頭打卡位兩女遭同一男子非禮　警查大量天眼拘36歲男

日前網上瘋傳影片，可見一名身穿藍色上衣的男子，在西區堅尼地城科士街及爹核士街交界徘徊，期間乘機伸手觸碰鄰近女子的下半身或臂部。有操普通話的女遊客拍到「罪證」，即場截住該名男子質問「為什麼摸人家？」該男子否認「不是不是」、「對不起對不起」。片主其後表示已將影片交予警方。



警方表示，4月26日接獲報案，指兩名年約20至30歲女子，在西區堅尼地城科士街及爹核士街交界，懷疑被一名男子非禮。案件交由西區警區刑事調查隊第六隊跟進。人員經深入調查，翻查包括大量「銳眼」計劃下安裝的閉路電視片段後，昨日（4月30日）在黃大仙區，拘捕一名姓丘（36歲）本地男子，他涉嫌「非禮」，獲准保釋候查，須於5月下旬向警方報到。



現場科士街近爹核士街一段路，近年成為小紅書的打卡熱點，不少遊客會在樹牆一邊走出馬路，以一間餐廳的「Hong Kong be happy」招牌作為背景拍照。



一名男子涉於堅尼地城科士街及爹核士街交界非禮兩名女子，有遊客拍下事發情況，可見身穿藍色上衣的男子伸手觸碰一名女子的臂部。（Threads截圖）

警方重申，猥褻侵犯屬嚴重罪行，根據香港法例第200章《刑事罪行條例》，一經定罪，最高可判處監禁10年。

警方對此類案件高度重視，定必全力追查，將涉案者緝拿歸案。警方亦呼籲市民，如不幸遭受非禮，或目睹相關案件，應立即舉報，以便警方盡早將犯案者繩之於法。