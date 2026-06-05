有片｜女學生坐九巴疑遭後座漢非禮　見網片驚覺報案　警拘淫狼

網上流傳片段，顯示九巴一名男乘客涉將手伸到前座，摸胸非禮前座少女，有途人目擊事件拍下影片，更在車外大喝：「喂！唔好抽水！」無奈未能挺身協助少女。



警方留意到網上影片，經調查後，發現涉案男子疑在案發後隨即離港。人員在今晚發現他經港珠澳大橋香港口岸入境，遂以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡男子。據了解，受害少女為中學生，她事發時有察覺被人從後伸手觸碰到胸部，但不以為然，直至回家後看到網上片後始驚覺被人非禮，於是報警。被捕男子正被扣查，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。



男子在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）

片段可見，事情發生在九巴上層，當時在旺角道近西洋菜南街前停下，一名束馬尾的少女正在看手機，坐在其後、身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座少女的胸部位置。少女疑察覺異樣，稍作移動嘗試躲避，但沒有離座。片主見狀巴士隨即開行，片段至此結束。

影片激起甚大回響，網民紛紛大罵疑似「鹹豬手」，認為片主應該立即報警：「欄住架巴士，報警」、「報咗警未？ 應該上車同車長講話報警」；亦有網民認為疑是穿校服的少女應該避開，相信她非常害怕：「個女仔驚到唔知點咁，睇到佢表情」，建議她報警或備案。

片主在留言區表示，影片拍攝時間為今日（5日）中午12時10分，涉事巴士為九巴16線。有熱心巿民在九巴的手機應用程式內舉報事件。九巴較早時回覆《香港01》查詢表示，未收到懷疑事主的求助，但非常關注事件，已在發現有關的網上片段後立即跟進，正配合警方調查。九巴強調，一直十分重視為乘客提供安全的車廂環境，呼籲乘客有需要時向九巴職員或警方求助，九巴會提供適切協助。

男子在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）