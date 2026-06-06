九巴上非禮｜65歲五金銷售員非禮前座中三女生　警拒絕讓其保釋

網上昨日（5日）流傳一段影片，直擊一名男乘客在九巴上層座位，伸手到前座，涉嫌摸胸非禮女學生。警方接報後於同日晚上在港珠澳大橋香港入境口岸以涉嫌「非禮」拘捕該名65歲姓胡本地男子。警方今日（6日）在記者會上指，受害人為中三學生，當時正放學搭乘巴士回家，由於受驚沒有立即報警。警方經調查，拒絕讓被捕人保釋，將直接落訴起控相關罪名。



疑犯由警員押解。（黃偉民攝）

旺角警區刑事調查隊督察尹嘉男指，警方6月5日下午留意到網上流傳片段，顯示巴士上一名男乘客伸手非禮前座中學女生。警方隨即採取行動，透過旺角警區學校聯絡主任，成功聯絡到就讀中三的受害人，掌握案件細節。

尹表示，事件發生於女生放學時搭乘巴士回家途中，她由於受驚沒有立即報警。警方隨即翻查大量閉路電視，以及得到九巴的全力協助，成功鎖定疑犯身份，最終於同日晚上在港珠澳大橋入境口岸拘捕一名65歲姓胡本地男子。

據了解，胡男在案發後一度離港，人員在同日晚發現他經港珠澳大橋香港口岸入境，遂予以拘捕。至於他何以離港、目的地、回港原因，以至犯案目的均在調查中。

警方將與受害人、家庭及學校保持緊密聯絡，給予受害人適切幫助。

男子在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）

被捕人報稱任職五金銷售員，他不認識受害人，現正被扣留調查，警方拒絕其保釋，直接落訴起控「非禮」罪，案件交由旺角警區刑事調查隊第五隊跟進。

警方檢獲被捕人案發時身上的衣物及物件。（黃偉民攝）

旺角警區刑事調查隊督察尹嘉男交代案情。（黃偉民攝）

警方翻查大量閉路電視，以及得到九巴的全力協助下，成功鎖定疑犯身份。（黃偉民攝）

男子在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）

片段於昨日在網上流傳，片主在留言區表示，影片拍攝時間為昨日（5日）中午12時10分，涉事巴士為九巴16線。途人目擊事件拍下影片，更在車外大喝：「喂！唔好抽水！」無奈未能挺身協助少女；有熱心巿民在九巴的手機應用程式內舉報事件。

片段可見，事情發生在九巴上層，當時在旺角道近西洋菜南街前停下，一名束馬尾的少女正在看手機，坐在其後、身穿背心的中年男子將手貼近車窗邊緣，並伸到前座少女的胸部位置。少女疑察覺異樣，稍作移動嘗試躲避，但沒有離座。片主見狀巴士隨即開行，片段至此結束。

影片激起甚大回響，網民紛紛大罵疑似「鹹豬手」，認為片主應該立即報警：「欄住架巴士，報警」、「報咗警未？ 應該上車同車長講話報警」；亦有網民認為疑是穿校服的少女應該避開，相信她非常害怕：「個女仔驚到唔知點咁，睇到佢表情」，建議她報警或備案。

男子在巴士上非禮少女。（車cam L（香港群組）影片截圖）

九巴較早時回覆《香港01》查詢表示，未收到懷疑事主的求助，但非常關注事件，已在發現有關的網上片段後立即跟進，正配合警方調查。九巴強調，一直十分重視為乘客提供安全的車廂環境，呼籲乘客有需要時向九巴職員或警方求助，九巴會提供適切協助。