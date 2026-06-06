有片｜樟樹灘地盤工遭貨斗吊起極驚險　周思傑斥無汲奪命意外教訓

大埔樟樹灘有地盤發生驚險意外。網上瘋傳影片可見，一名戴有藍色安全帽、身穿螢光背心的地盤工人，被懸掛在滿載雜物的吊斗下面，離地約數十米。工人雙手握緊繩索，隨吊機緩緩下降，最終有驚無險，安全着陸，在場工友目擊全過程驚呼：「哎呀，差啲冇命」。



香港建造業總工會理事長周思傑推測，影片中被吊起的是埋碼員，或因踩到吊斗尾繩被意外吊上半空。涉事地盤去年9月曾發生致命工業意外，周思傑認為是次事件顯示該工地並無汲取教訓，安全管理非常鬆散，若片中工人不慎從高處墜地，後果非死即傷。



一名地盤工人被懸掛在滿載雜物的吊斗下面，離地約數十米。（Threads@v__wonwon 影片截圖）

影片引起網民熱議，不少人感震驚：「係咪癲㗎」、「做壞曬（規矩）」；有人關注涉事地盤的安全問題：「可以出停工令」、「報得勞工處」、「安全主任呢？」

據了解，涉事地盤位於大埔樟樹灘，去年9月30日曾發生致命工業意外，一名62歲女工疑被吊機撞倒，夾於機身與欄杆之間，送院搶救後不治。

周思傑接受《香港01》電話訪問時指，去年曾因致命工業意外到該地盤視察，知悉目前仍在進行地基工程，建築物樓面尚未蓋成，因此影片中的吊臂屬於「大吊」而非「天秤」。周思傑解釋，在吊運過程中，用作控制平衡的尾繩因有一定長度，會盤結成堆放置在地上。當吊斗上升時，埋碼員若打算使用這條尾繩，通常會在吊斗升起後，尋找尾繩的繩頭以便操控。

因此，埋碼員當時可能無為意踩在繩圈上。當吊斗持續上升，尾繩被迅速拉直，便順勢纏繞在其腳部。周估計，當埋碼員驚覺異樣時，已經沒有足夠時間解開繩索，在人類的本能反應下，他立刻用手死死捉緊繩索，因而演變成影片中被懸吊至半空的情景。

香港建造業總工會理事長周思傑分析意外成因，認為涉案工地並無汲取教訓，安全管理非常鬆散。（資料圖片/羅日昇攝）

就片中工人捉緊繩索的舉動，周思傑指如果他當時沒有本能地用手捉住尾繩，而腳部亦未被繩圈鎖死的話，他可能只會在地面摔一跤，不至於被吊上高空；相反，如果他的腳部已被纏住，甚至打了結，而他沒有用手捉緊繩子的話，他將會整個人在半空中呈現倒吊狀態。在這種情況下，一旦繩結在空中突然鬆脫，他便會從高處墜地，後果「非死即傷」，正如2022年白石角地盤的工業意外般。

周思傑指，該地盤因屬私人管有，並無「4S安全智慧工地」（Smart Site Safety System）系統監控。他認為今次事件證實該工地並無汲取教訓，安全管理非常鬆散。進行吊運工作前，必須要清空並框起吊運範圍，「吊運時有人埋咗去，仲要吊運時無人睇住，而有人撠住咗、吊到上半空都唔知」。他補充，吊運亦須符合「333原則」，即綑扎好建材及建築組件後要遠離3米，吊起有關物料300毫米（30厘米）後要停留3秒，確保物料綑穩才移動。

根據建造業議會網頁，4S安全智慧工地系統由三部分組成，包括智能安全設備、通訊網絡以及中央管理平台。智能安全系統結合了多種安全設備和感應器，例如煙霧和火災檢測器、溫度和濕度監測器、危險情況警報系統等。

相關設備和感應器通過無線網絡連接到中央管理平台，使平台可以實時收集和分析數據，提供及時警報，實現全面監察和集中管理。通過4S安全智慧工地系統，工地管理人員可以更加全面地了解和掌握工地的安全狀況，及時應對潛在的安全風險，提高工地的安全和管理效率。