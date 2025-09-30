樟樹灘地盤意外｜吊機夾斃「泥尾飛」女工　業界：望4S擴至私人盤

大埔公路—大埔滘段樟樹灘附近一個私人地盤，今午（30日）發生致命工業意外，一名62歲女工疑被吊機撞倒，夾於機身與欄杆之間，送院搶救後不治。



香港建造業總工會理事長周思傑事後現場了解後，相信死者為「泥尾飛」雜工，負責為出車的泥頭車收票尾，今日最後一轉「收飛」後行入地盤，被轉動中的吊機夾斃。周指，該名雜工理應毋須進入地盤，故確實原因仍有待調查。



周續指，政府近年積極推行「4S安全智慧工地」（Smart Site Safety System），希望日後擴展至私人工地，警報系統能以策安全。而發展局局長甯漢豪去年於官方網頁撰文，希望「廣泛應用4S 提升工地安全」。

大批警員在地盤內調查。

周思傑接受《香港01》訪問時指，死者為一名俗稱「泥尾飛」的地盤雜工，職責是在地盤閘口，為出車的泥頭車收取票尾，以紀錄出車次數，予僱主計錢。

事發時，最後一轉泥頭車離開，她「收飛」後行入地盤內，經過一部正在運行、轉動的吊機時被夾倒。周思傑指，該雜工的工作範疇，理論上毋須進入地盤內，故其進入原因及確實意外原因，仍有待調查。

+ 4

據周思傑了解，涉事吊機正在吊運石屎，故當時是有人操控。周坦言，所有吊機均有「盲點」，駕駛艙內未必會清楚見到有物件經過，故業界有守則及指引，提醒吊運範圍附近應要用欄圍封，亦應有一名吊運信號員「睇水」，望實四周情況，例如障礙物等。周引述死者的僱主稱，當時現場已有圍封，以作警示。

近年政府積極推行「4S安全智慧工地」，相關的警報系統或可減低意外機會。周思傑指，現時「4S」只用在政府工地，今次意外現場則為是私人工地，但政府長遠亦希望將「4S」擴展至私人工地，以策安全。

警員在地盤內調查。（羅日昇攝）

根據建造業議會網頁，4S安全智慧工地系統由三部分組成，包括智能安全設備、通訊網絡以及中央管理平台。智能安全系統結合了多種安全設備和感應器，例如煙霧和火災檢測器、溫度和濕度監測器、危險情況警報系統等。

相關設備和感應器通過無線網絡連接到中央管理平台，使平台可以實時收集和分析數據，提供及時警報，實現全面監察和集中管理。通過4S安全智慧工地系統，工地管理人員可以更加全面地了解和掌握工地的安全狀況，及時應對潛在的安全風險，提高工地的安全和管理效率。

多名人員在地盤內調查。（左朗星攝）

根據屋宇署網頁資料顯示，規定就建築工程預算成本超過3,000萬元，並涉及使用流動機械及塔式起重機（俗稱天秤）的建築工程，須採用「安全智慧工地」系統的「流動機械警報系統」及「塔式起重機警報系統」，以提供合格監督。

「流動機械警報系統」須向流動機械的操作員及任何進入流動機械危險區周邊範圍的地盤人員發出警報，提醒相關人員有被機械移動構件輾過或擊中的風險。此自動警報系統須在流動機械底盤及可移動的上層結構裝設足夠感應器，確保360度覆蓋流動機械危險區周邊範圍。操作流動機械的危險區須由安全主任按風險評估釐定，但在一般情況下，危險區範圍與流動機械任何部分之間的距離不少於2米。

「塔式起重機警報系統」須向塔式起重機的操作員及任何進入塔式起重機裝卸危險區周邊範圍的地盤人員發出警報，提醒相關人員有被吊鈎下的移動荷載擊中的風險。此自動警報系統須在塔式起重機機身或四周裝設足夠感應器，確保全面覆蓋所有裝卸危險區周邊範圍內的所有樓層。操作塔式起重機的裝卸危險區須由安全主任按風險評估釐定，但在一般情況下，危險區範圍與吊鈎半徑範圍之間的距離不少於7米。至於吊起的荷載與觸發自動警報系統啓動的裝卸區範圍之間的最小安全距離，亦須由安全主任按風險評估釐定，但一般不少於3米。