有片｜大埔Tesla撞欄翻側　碎片濺傷女子　多人扶正車身司機脫困

今日（7日）上午10時10分，警方接報，大埔南運路近泮涌新村對開，一輛Tesla私家車懷疑失控撞到路邊鐵欄後翻側，而彈出的碎片濺傷一名年約60歲的女途人，私家車司機一度被困。消防及救援人員到場，司機獲救報稱頸痛，女子四肢擦傷，神智清醒，二人被送往大埔那打素醫院治理。警方正在調查意外成因。



社交平台流傳事發的片段顯示，一輛藍色私家車懷疑自炒撞毀路邊鐵欄後翻側，一名女途人被波及受傷，坐在路邊等候救援。涉事私家車的車轆疑因巨大撞擊力飛脫、遺留在地。男司機嘗試從車廂爬出不果，有一名白衣男子見狀上前試圖拉開車門救人，但未能成功。

其後多名熱心市民紛紛加入協助，齊心合力扶正車身，眾人隨後協力順利撐開車門，期間一名啡色衫女子在旁引導司機逃生。最終，男司機雙手用力向上支撐，終於成功離開車廂。有市民見司機正準備躍下私家車，亦立刻上前嘗試伸手將他扶下，但司機成功跌下車。片段就此結束。

網上圖片可見，私家車翻側，司機嘗試從車廂爬出。（網上圖片）