屯門欣寶路簡約公屋地盤　男工疑40米高墮下昏迷　送院搶救後不治

今日（8日）下午2時25分，警方接獲屯門欣寶路一地盤的男負責人報案，指地盤內一名男工人懷疑從約40米高處墮下，陷入昏迷。救援人員到場，將事主送往屯門醫院搶救，惜延至下午3時11分證實不治。警方現案件列工業意外，現正調查意外成因。警方刑事調查隊到地盤調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，正調查意外原因。工業傷亡權益會表示，已派員到醫院，正嘗試接觸家屬以提供適切支援。



現場消息指，地盤位於屯門欣寶路，為建築署一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。事發於下午2時許，一個男工人從高處墮下受傷，工人見狀立即報警求助。

警方表示，事主姓林（33歲），初步調查顯示，他事發時正為大廈外牆封膠邊，其間意外失足從約40米高的單位外牆墮下，全身多處受傷，昏迷送屯門醫院搶救後不治。其死因有待驗屍後確定。

工業傷亡權益會稱，林男事發時正於11樓外牆棚架上進行「唧膠」工序，及後墮樓昏迷，送院搶救後不治。今次是今年第10宗建造業死亡事故，工權會深感悲痛，職員已趕抵醫院，正嘗試接觸林男的家屬以提供適切支援，並促請承判商協助家屬渡過難關。

警方刑事調查隊到地盤調查。（黃學潤攝）

事發於下午2時許，一個男工人從高處墮下受傷，工人見狀立即報警求助。（黃學潤攝）

地盤位於屯門欣寶路，為建築署一個簡約公屋項目，由承建商「安保—俊和聯營」負責。（黃學潤攝）

救護員接報到場救援。（黃學潤攝）