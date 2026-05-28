深水埗渠務署地盤意外｜擊斃男工　勞工處：吊重滑車及吊運車墮下

深水埗欽州街一個渠務署地盤，昨早（27日）有一名姓黃（67歲）男工人被從高處墮下的機器擊中，頭部重創，留醫14小時不治。渠務署署長莫永昌深表難過。



勞工處今日（28日）傍晚表示，該名男工是被從工字橫樑墮下的吊重滑車及吊運車擊中；已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止在該地盤內使用相關吊重設備。署方正調查意外成因，若調查發現有違例事項，定會依法處理。



案發後，地面遺下一灘血。（馬耀文攝）

勞工處表示，高度關注是次致命工作意外，涉事男工在地面工作時，被從工字橫樑墮下的吊重滑車及吊運車擊中，送院後證實不治。對於在意外中有工友身故，處方十分難過，並對其家屬致以深切慰問。

處方續，意外後已即時派員到場展開調查，並已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該地盤內使用相關吊重設備，直至信納有關承建商已採取適當的措施消除有關危害，才可復工。

勞工處正調查意外成因，查找有關持責者的法律責任及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

現場可見，涉事機器相信是一部電動鏈式吊機。（馬耀文攝）

案發在昨日（27日）上午8時33分，深水埗欽州街65號榮業商業大廈外一個渠務署地盤，有一部1.5米乘1米機器從4米高墮下，擊中一名67歲黃姓男工人，同事報警。事主頭流血重創，昏迷由救護車送往瑪嘉烈醫院搶救後，危殆留醫深切治療部留醫，惜昨晚約11時30分不治。據知，死者是一名三判雜工，事發時正在地面指揮工人工作。

渠務署今日（28日）凌晨發稿，渠務署署長莫永昌對該名承建商員工離世深表難過，並向死者家屬致以深切慰問，已要求承建商提供適切協助。涉事地盤正進行「深水埗欽州街污水系統改善工程」，當時該名工人進行吊運工作。渠務署已要求承建商停止有關工作並進行安全檢查，同時責成承建商就意外展開深入調查；署方亦會全力協助相關部門調查。

現場遺有染血安全帽及毛巾。（馬耀文攝）

勞工處提醒，為防止吊重滑車或吊運車墮下，僱主必須採取足夠的預防措施，包括確保吊重滑車及吊運車結構良好及安全穩固於工字橫樑上；起重機械已定期進行檢查、測試及徹底檢驗；以及在使用起重機械時不得超過其安全操作負荷。

根據《職業安全及健康條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，最高可被判罰款1,000萬元及監禁兩年。

機器在約4米高位置跌下。（馬耀文攝）

現場為一個渠務署地盤。（馬耀文攝）

案發後，勞工處人員到場調查。（馬耀文攝）

案發後，警方在場調查。（馬耀文攝）

現場為一個渠務署地盤，案發後警方封鎖現場。（馬耀文攝）