荃灣中心停電｜婦人不適送院　居民成頭汗　外遊前靠區議員搬行李

荃灣中心一期總掣房電力系統今日（8日）發生故障，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場大範圍停電停水，千戶居民受影響。大熱天時無水無電，居民商戶苦不堪言，當局除調派水車供水，亦安排專車接送有需要居民往社區會堂於晚上暫住。



晚上7時左右，天津樓一名婦人身體不適，需送往仁濟醫院治理。另現場可見，大批居民落樓取水，有持拐杖老婦行6層落樓下離開；亦有住30樓的婦人與女兒滿頭大汗落樓，指明早（9日）飛往台北旅遊，最終靠區議員幫忙搬行李落樓，「曾大好好，上去幫我哋搬（行李）」；亦有藥房則開電筒「營業」，供有需要居民買日用品。



荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，有操家鄉話的街坊在民政處設立的資訊站查詢，有關愛隊成員同樣以家鄉話向她講解。（林振華攝）

居於南京樓30樓的胡太與丈夫、女兒一家三口同住，她與女兒落樓後滿頭大汗，因明早7時許兩母女更要飛往去台北旅遊，一度焦急徬徨，幸得區議員出手相助搬行李落樓，「我哋其實外面返嚟，因為我哋聽朝7點幾要飛（台北），曾大好好，上去幫我哋搬，因為佢（丈夫）整親隻手！」他們一家已經租了酒店暫住。

居於南京樓4樓的林太打算回家，「住低層，唔會去（親友家或社區會堂），冇咩打算呀」，她指今次是第一次連升降機都停電。

商場一間藥房，負責人吳先生憶述，中午12時左右開始停電，但沒有聽到奇怪聲響，但今日餘下時間已無法做生意，「做唔到生意，（損失）兩、三萬‥‥‥」他指，有街坊可能有需要購買日用品，故開電筒照明繼續「營業」，但會「早少少收」。附近洗衣舖林太則稱，停電後見到消防員趕抵，考慮會與業主商討減租。

立法會議員郭芙蓉與荃灣區議員曾大等人，早前已趕往荃灣中心了解，並已聯絡管理公司實地視察大廈電錶房。對於是次大範圍停電，郭芙蓉透露是大廈電錶房內的變壓器（火牛）爆炸並燒毀，共有兩組電力的火牛受破壞。停電樓宇包括重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場，估計有接近1,000戶居民受到影響，包括區內的安老院舍。

荃灣中心大停電影響多座住宅及商場，有商舖漆黑一片，街坊在店外撥扇散熱。（林振華攝）

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郭芙蓉續指，由於火牛損壞情況非常嚴重，管理處已發出緊急通告。根據專業工程人員的最新評估，預計要到明天（6月9日）中午12時左右，才能陸續恢復供電。他們已聯同荃灣中心關愛隊到場支援，包括於天津樓及北京樓對出空地，設立兩個臨時支援站，提供手機緊急充電、飲用水及乾糧、臨時休息座椅等，預計會通宵運作；同時會聯絡相關政府部門協助。

而區議員曾大在社交平台貼出管理處通告可見，指管理處現正安排承辦商進行共兩組1600安培、一組2500 安培空氣斷路器（ACB）緊急更換工程。搶修期間，重慶樓、上海樓、天津樓、北京樓、南京樓及第一期商場的大堂電閘、大堂冷氣機、升降機服務、公共照明設施、閉路電視系統、電視接收系統及供水系統及所有單位內電力供應均受影響。

​如街坊有任何緊急物資需要、搬運協助（如送物資上樓），或有任何突發個案需要轉介，請致電6676 9981 / 6676 9533聯絡議員及關愛隊。據了解，民政事務處會開放荃景圍體育館、雅麗珊社區中心、梨木樹社區會堂及石圍角社區中心，有需要居民可登記，晚上7時後可暫住。

中電則確認中電供電設備及供電正常，在大廈電工完成搶修後，中電即可重新接駁電力供應，已與政府部門、大廈管理處及受影響院舍密切聯繫，提供臨時照明工具及流動電池作應急支援，協助應對。

事發時，涉事總掣房煙霧瀰漫。（新界地區生活連線 影片截圖）

荃灣中心大停電，多幢住宅大廈及商場均受影響。（曾大 Tsang Tai Facebook）