有片｜灣仔皇后大道東驚險車禍　男童突衝出馬路捱私家車撞倒地

灣仔發生驚險交通意外。網上片段顯示，今日（10日）約傍晚6時，一名身穿運動服的男童，在皇后大道東舊灣仔郵政局對開，突然由路邊衝出，奔跑橫過馬路。男童衝出馬路時，身旁一名身淺啡色上衣的男子嘗試追出，但未及拉住男童，孩子已被車撞到駛至的白色私家車撞到。



男童立即倒地翻滾，鞋子甩脫，隨即自行爬起，再衝往行人路上穿回鞋子。涉事私家車司機自行將男童及其父親載到律敦治醫院求醫，隨後報警。



一名身穿運動服的小童，在皇后大道東舊灣仔郵政局對開衝出馬路。（Facebook 車cam L（香港群組）林芊言)

網民看見影片則膽戰心驚，直言若男童碰上大型車輛，後果不堪設想，「大車...結局唔係咁」；亦有人表示「要好好教佢，撞完都唔識死繼續衝」，嘆意外「差點毀了兩個家庭」。

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運輸署《道路使用守則》內列明，不可讓幼童單獨在道路上行走，應時刻與他們同行；假如家長不能跟他們同行，應該請其他成年人與他們同行。無論在馬路或行人路上，抑或在其附近，家長也應時刻牽着幼童的手，並置身在他們與車輛之間。如果無法牽着他們的手，應用牽帶引領他們，或者抱着他們，或把他們放置並穩固在幼兒手推車上，切勿讓他們走出馬路。

《道路使用守則》亦指出，11歲或以下（中學學齡前）的兒童，特別是較年幼的，在路上仍需加以看管。橫過馬路時，須牽着他們的手。如兒童必須獨自一人橫過馬路，叮囑他們，除非已看清楚從任何方向駛來的車輛都已停定或路上沒有車輛駛來，否則切勿橫過馬路。除非他們有能力應付可能遇到的危險，否則切勿讓兒童單獨外出。