基隆街地盤工傷｜61歲男工猝死遺妻兒　事發時進行天花間隔工程

昨日（10日）太子基隆街15號一個私人住宅大廈地盤，一名61歲姓方男工人懷疑在工作平台的梯上暈倒，跌在1米下該個工作平台，昏迷被送往廣華醫院，惜最終不治。今日（11日）建造業總工會及工業傷亡權益會人員陪同家屬到葵涌公眾殮房認領遺體。據了解，死者與妻兒同住，妻子任職保安員，兒子則從事消防工程工作，家屬暫未透露其經濟狀況。



香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑。（羅敏妍攝）

香港建造業總工會權益及投訴主任吳偉樑表示，死者為工會會員，入會已5至6年。事發時，死者正進行天花間隔工程，期間需要搬運物料。當時他與同事一同在工作平台上工作，隨後同事短暫離開約五分鐘，返回時赫然發現他已暈倒，隨即召救護車送院，惜經搶救後不治。

吳偉樑指出，該工程已接近收尾階段，主要做後期修補工作，目前確切死因仍有待勞工處調查。據了解，死者妻子任職保安員，兒子則從事消防工程，家屬暫未透露經濟狀況，工會表示若有需要，將全力提供經濟援助。

工業傷亡權益會幹事劉家樂。（羅敏妍攝）

工業傷亡權益會幹事劉家樂表示，死者與妻兒同住，今日前來主要陪同家屬處理認領遺體等手續。他指出，過往在工作期間猝死的個案屢見不鮮，今年以來更已錄得20多宗，數字有明顯飆升趨勢。適逢近日天氣炎熱，他呼籲僱主與僱員應協調好休息時間，強調良好的休息安排至關重要；若僱員在工作期間感到不適，應立即停工休息並求醫。

現場是基隆街15號。（陳佩瑩攝）