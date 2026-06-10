太子基隆街地盤　61歲工人暈倒跌在工作台　送院搶救不治

今日（10日）中午11時50分，太子基隆街15號一個私人住宅大廈地盤，據報一名工人在3樓的工作台工作期間墮下。



人員接報到場時男傷者昏迷，隨後將他送往廣華醫院搶救，但告不治；警方在場調查，列工業意外跟進。

現場是基隆街15號。（陳佩瑩攝）

警方稱，死者姓方61歲。事發時警方接獲地盤負責人報案，指方男工作期間懷疑暈倒。人員接報到場，發現他倒臥於工作平台上，下顎受傷，昏迷被送往廣華醫院，其後被證實死亡。

據了解，方男在工作平台的梯上暈倒，跌在1米下該個工作平台。他有身體病記錄，原因有待驗屍後確定。

現場是基隆街15號。（陳佩瑩攝）

工業傷亡權益會對事件表示深感難過，職員已趕抵醫院向家屬提供適切支援和協助。工權會稱，根據該會統計，是次為2026年至今第22宗猝死個案，亦是建造業的第7宗。與過去兩年同期（截至6月9日）比較，2025年猝死個案為15宗（其中4宗屬建造業）；2024年為20宗（其中8宗屬建造業）。

工權會提醒各工友確保自己有足夠休息時間及運動，多喝水，並注意身體健康。如有需要，應及早求醫及向身邊人求助。