海關半月破3宗內河船走私案　檢$3200萬受管制減肥針、紅木、鯨齒

香港海關於半個月內連續偵破3宗內河船走私案，海關今日（11日）交代案情指，分別於5至6月截查3艘開往澳門的內河船，檢獲大批未列艙單貨物，包括減肥針、美容針、煙草產品、受管制紅木及鯨魚牙齒，估計總市值高達$3,200萬元。



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海關港口及海域科海域行動組督察陳景鋒表示，涉案3艘船隻均於晚上7時至10時期間作案，試圖利用黑夜作掩護。截查期間，船員僅能提供簡單文件，經押送往屯門海關基地進一步搜查後，人員揭發私梟利用「魚目混珠」手法，將高價走私貨物混雜於大量低價值的散裝貨物中，企圖蒙混過關。

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷指出，案中檢獲的走私物品種類繁多，當中包括減肥針、美容針等逾196萬件懷疑受管制藥物，以及逾百公斤煙草產品。此外，海關更檢獲約70公斤懷疑受管制紅木及3公斤懷疑受管制鯨魚牙齒。

郭俊廷相信，不法分子是為了逃避進出口管制及高昂稅款而鋌而走險。他特別指出，大部分檢獲的減肥針及美容針包裝上，均標示含有第一部毒藥成分，若未經許可輸入即屬違法；海關目前正追查貨物來源及最終目的地，不排除稍後有涉案人士被捕。

海關強調，走私屬嚴重罪行，最高可被判罰款200萬元及監禁7年；而走私瀕危物種的最高刑罰更達罰款1,000萬元及監禁10年，呼籲市民切勿以身試法。