520浪浪加油站涉虐畜｜漁護警方帶負責人返八鄉狗場　運走多隻狗

「520浪浪加油站」姓梁（47歲）負責人，近期接二連三捲入虐畜風波，除八鄉狗場被多次投訴，驚動漁護署及愛協外；又涉帶嚴重受傷的狗隻「道風」到太子診所求醫，涉虐畜被捕。



據了解，今日漁護署聯同警方人員，帶同「520浪浪加油站」負責人返回元朗八鄉清潭路的狗場搜查。據悉現場環境惡劣，多隻狗身上無晶片；人員由下午至晚上，先後運走至少數十多隻狗。組織「毛守救援」、「龜途」等義工，均有到場協助。動物福利關注聯盟呼籲相關部門以保障動物福祉為核心，妥善處理各項後續工作，切實守護動物合法權益。



漁護署職員帶備大量捕狗索等裝備出入狗場。（王譯揚攝）

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《香港01》獲得照片及影片，可見現場不斷傳出狗吠聲，場內有多隻狗被困在狗籠內，漁護署職員帶備大量捕狗索，穿著保護衣及手套出入狗場。

動物福利關注聯盟召集人劉鎮海亦聯同毛守救援負責人Kent到場稱，全日留守，指漁護署及警方的行動由下午約3時開始，至少用3車運走部份狗隻，每車各載有7至8隻狗。直至晚上近10時，行動仍未完結。他又指，狗場牽涉善款問題，受到多名市民投訴。

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動物福利關注聯盟亦發出聲明，呼籲相關部門以保障動物福祉為核心，妥善處理各項後續工作，切實守護動物合法權益，並提出3大訴求：

1. 全面開展動物調查工作

相關人員已對狗場內所有動物展開登記、健康檢查及狀況記錄，統計場內動物實際數量，全面了解動物的身體健康、生存環境及生活狀況，為後續處置工作提供真實、完整的數據依據。

2. 嚴格核查寵物晶片資訊

經初步核查研判，場內部分犬隻的晶片登記資訊與現場負責人身份資料存在不符情況。後續將針對異常晶片資訊展開溯源追查，逐項核實晶片登記主體、真實飼主等核心資訊，釐清資訊差異的情況

3. 核實飼主身份與飼養狀況

工作團隊將結合晶片溯源資料及相關檔案，對接核對對應犬隻的登記飼主資訊。進一步落實個體飼養責任，核查日常飼養、護理、安置等照顧模式，排查是否存在不當飼養、權責不清等問題。