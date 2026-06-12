海洋公園技工倒斃｜曾暈倒獲體恤調班　遺孀哽咽乏力　女兒趕返港

海洋公園一名有長期病患的姓陸（63歲）男機械技工，今早（12日）被發現倒臥園內梯間，送院不治。死者家屬悲慟不已，透露陸男生前極為顧家且工作勤奮，在兄弟姊妹及朋友眼中更是樂於助人。遺孀更是悲痛欲絕，受訪時數度哽咽，乏力扶住及挨住大門，悲痛表示「就算係搵錢都唔應該（返工）」，在外地旅遊的女兒趕回港善後。



陸男胞姐透露，曾勸說胞弟退休，惟胞弟認為工作是生活的精神寄託，能讓身體保持運動，但去年工作期間已曾暈倒，園方亦為胞弟人性化編排班表，調離前線，盡量留在寫字樓工作，並安排固定上班，更因應其身體狀況安排他「返三日放三日」，且周末無需上班。



死者遺孀（右）悲痛欲絕，死者胞姐攙扶安撫。（梁偉權攝）

死者胞姐表示，據了解胞弟在出事時已完成機器檢查，在返回休息室的樓梯上跌倒，相信是一場「意外」，其暈倒位置亦與工作無關，惟具體死因仍有待醫生報告才知悉。

她亦提及，胞弟去年在上班期間，已曾暈倒入院。當時經醫院檢查後，家人才驚悉他除了患有糖尿病、高血壓、高血脂及高血糖（俗稱三高），腎臟及胰島素指標都很差。惟胞弟「報喜不報憂」，對兄弟姊妹甚至同住的家人，都很少提及病情。

胞姐續指，去年胞弟暈倒後，海洋公園方面已作出遷就，主管盡量安排他留在寫字樓的工場內工作，免去他四處跑場地維修或輪班熬夜。公園又為其調整排班，安排他早上7點多上班，下午3時下班；後期更讓胞弟「返三日放三日」，且星期六日毋須上班。胞姐直言：「對佢（胞弟）嚟講已經好遷就。」

海洋公園內近山頂位置，一名63歲男機械技工受傷，昏迷不醒，送院後不治。（黃偉民攝）

陸太則哽咽稱，丈夫生前曾抱怨工作辛苦，工時連通勤時間接近12小時，胞姐指弟弟需清晨5時許出門，下車後還要步行一段山路，下午4時才回到家。因此，家人曾勸他退休，惟他為人勤奮，認為工作是生活的精神寄託，可以讓身體繼續運動，因此不願退休。

死者胞姐與陸太回憶過往點滴時，均讚揚死者生前十分「顧家」，且對家庭極具責任感，人緣極好，在兄弟姊妹及朋友眼中更是樂於助人。陸太今早得悉丈夫離世後，大受打擊，血壓飆升、情緒激動，表示丈夫原於今日下午4時到醫院覆診，惟清晨出門上班卻成永訣，悲痛指「就算係搵錢都唔應該（返工）。」事後，家人探訪陪伴陸太，等待外地旅遊的女兒回港辦理手續善後。

家屬及工友（左一、右一）到醫院了解。（翁鈺輝攝）

事發在今日早上9時許，消息指，陸男與工友準備檢查摩天輪，其間離開拿取工具；同事察覺他遲遲未返，查看下發現他倒臥在梯間昏迷，頭、肩有傷，送院後告不治。據知，事主曾向家人透露心臟不適，並原於今日下午4時到東區醫院覆診。

今早（12日）事發後，勞工處人員到海洋公園調查。（黃偉民攝）