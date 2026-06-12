朗晴邨獨居翁化骨｜街坊憶死者壯健「日日落街」　近數月再無露面

元朗朗晴邨青朗樓一單位今午（12日）傳出異味，保安報案揭發獨居七旬姓鄭老翁倒斃屋內，遺體已腐爛見骨。《香港01》記者事後到場了解，見涉事單位的信箱內有4至5封信無人領取，事發樓層有軍裝警員駐守。有同層街坊表示，鄭翁遷入已約10年，一直無見有家人探望；但往日見他身體「好壯健㗎，日日落街㗎喎」，惟最近一次遇見對方已是兩、三個月前。



據了解，75歲姓鄭老翁離婚多年，自2016年起獨居於涉事單位。居於同層的街坊楊小姐受訪時表示，她與鄭翁同期入住青朗樓，當年裝修時，鄭翁更曾向她查詢事情。



元朗朗晴邨青朗樓一名獨居老翁倒斃家中，遺體腐爛見骨傳出異味始被揭發。涉事樓層事發後有警員駐守。（王譯揚攝）

楊憶述以往不時在乘升降機時遇到鄭翁，形容他十分健談；又指鄭翁「瘦瘦地」、但身體「好壯健」，知道他每晚約6、7時用膳後便會落樓散步。對於鄭翁離世，楊小姐顯得驚訝，但指其住所與鄭翁的單位相距較遠，近日在樓層內亦不覺有異味。

元朗朗晴邨青朗樓一單位傳出異味，救援人員接報趕至，揭發單位內有一具已腐爛見骨的遺體。（王譯揚攝）

警方於今午約2時半，接獲朗晴邨保安報案，指青朗樓一單位傳出異味，且多日未見獨居於單位的老翁。救援人員趕至，進入單位後發現鄭翁倒斃屋內，遺體已腐爛、骨頭外露。現場及鄭翁遺體上暫無發現可疑之處，警方將案件列作「屍體發現」，交由元朗警區雜項調查隊跟進，將安排為鄭翁驗屍確定死因。