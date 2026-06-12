520浪浪加油站涉虐畜｜30狗無牌、多隻狗異常消瘦　漁護檢走11狗

元朗「520浪浪加油站」的47歲姓梁女負責人，近期屢捲虐畜風波，她周二（9日）攜病重唐狗就醫後被捕；其元朗狗場亦被揭環境惡劣。漁護署聯同警方人員昨日（11日）巡查位於元朗八鄉清潭路的狗場，並運走多隻狗。



漁護署今日（12日）回覆《香港01》查詢表示，發現該狗場內多隻狗身形異常消瘦，懷疑有人疏忽照顧動物，另有30隻狗被揭沒有牌照。署方共檢走11隻狗，帶返動物管理中心進一步檢查。由於涉案狗隻為案件證物，並仍屬於其畜養人，一般情況下不會交由動物福利機構託管。署方會繼續深入調查個案，如有足夠證據，將會對有關人士提出檢控。



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6月11日，漁護署職員帶備大量捕狗索等裝備出入狗場。（王譯揚攝）

行動中，漁護署發現該狗場有30隻狗未領有有效牌照。根據《狂犬病條例》（第421A章），狗隻畜養人須確保其狗隻在滿5個月大時接種狂犬病疫苗、申領牌照及植入晶片。違例者一經定罪，最高可被罰款1萬元。

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根據《防止殘酷對待動物條例》（第169章），任何人如殘酷對待任何動物，或不合理地作出或不作出某種作為而導致動物受到不必要的痛苦，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款20萬元及監禁3年。

市民如發現任何懷疑殘酷對待動物的情況，請立即致電1823向漁護署舉報；如情況緊急，請立即報警求助。

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