87歲翁收假女婿電話索4.4萬保釋金　警巡邏遇交收　3騙徒斷正被捕

觀塘警區特遣隊人員今日（12日）下午約1時，於月華街一帶巡邏期間，發現有人形跡可疑，遂作出部署，其後以「以欺騙手段取得財產」拘捕兩名31歲及一名32歲本地男子。調查相信，有人今日致電一名87歲老翁，假冒其女婿，稱因犯罪被警方扣留，要求他到月華街交付4.4萬元保釋金。



案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。（資料圖片）

行動中，人員發現該名老翁抵達月華街38號對開，將現金交予另一名男子。收取現金的男子其後將款項交予32歲被捕人後，往紫來里方向逃去。人員在現場亦發現另外兩名涉案男子，並將他們拘捕。

3名被捕人現正被扣留調查，案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。

案件交由觀塘警區刑事調查隊第二隊跟進。（資料圖片）

警方表示高度關注電話騙案，並有以下呼籲：

（1）任何人經電話自稱親友，指自己更換新電話號碼，並要求受害人借錢或匯款，均有可能為騙案

（2）如有案件涉及保釋金，請巿民向有關警署核實，避免受騙

（3）市民應主動關心親友，尤其是長者，與他們分享以上防騙訊息，避免他們成為受害者

（4）市民如有任何懷疑，應致電防騙易熱線18222查詢

警方呼籲市民切勿因為金錢利益，而以任何方式參與騙案。警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第17條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年。