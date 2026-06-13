警搗3毒品倉拘4人檢$720萬貨　揭內地男經遊戲平台被招攬來港販毒

警方前日（11日）在油尖、荃灣及大埔警區進行一個反毒品行動，搗破3個毒品包裝工場及分銷中心，檢獲9.5公斤懷疑毒品，包括依托咪酯（前稱太空油）、氯胺酮（俗稱K仔）、冰毒及可卡因，價值720萬元。



警方相信已瓦解涉案活躍僅一個月的本地販毒集團。行動中拘捕4名無業男子，當中兩人為內地人。調查顯示，內地被捕人在兩岸跨境國際遊戲平台，以「搵快錢」名義，被招攬來港販毒。



行動中，警方檢獲9.5公斤的懷疑毒品，包括依托咪酯（前稱太空油）、氯胺酮（俗稱K仔）、冰毒及可卡因，價值720萬元。（陳浩然攝）

尖沙咀分區警員前日（11日）凌晨在反罪惡巡邏期間，發現一名21歲內地男子形跡可疑，並企圖逃跑。警員將他制服，帶返其單位，檢獲約399克氯胺酮及93克霹靂可卡因，男子隨即被拘捕。

油尖警區刑事調查隊第十隊接手調查，經深入調查及翻查大量閉路電視，鎖定有關販毒集團，發現集團除在尖沙咀區外，亦在荃灣區租用一私人住宅單位，作為毒品包裝工場以及分銷中心。

警員隨即在單位外埋伏，拘捕一名19歲內地男子，在單位搜出超過2.1公升依托咪酯，以及逾780克氯胺酮、冰毒和可卡因。

油尖警區刑事調查隊第十隊督察丘逸龍指，調查顯示，上述兩個單位均由販毒集團操控，兩名被捕男子均為內地居民。販毒集團透過內地遊戲網絡及社交平台，引誘兩男來港操控兩毒品工場。

警方掌握負責招攬及租用兩個涉案單位的成員身份，同日在深水埗及上水區，分別以涉嫌「串謀販運危險藥物」，拘捕兩名本地男子。其後警員押解其中一男，到其在上水租住的私人單位內，檢取超過8.1公斤可卡因。

被捕4名男子（18至27歲）全部報稱無業，現正被扣查，會被落案起訴「販毒」及「串謀販毒」罪名，案件今日（13日）在九龍城裁判法院提堂。

警方油尖警區刑事調查總督察周欣嫺（右）及刑事調查隊第十隊督察丘逸龍交代案件。（陳浩然攝）

油尖警區刑事調查總督察周欣嫺指，不法分子利用兩岸跨境國際遊戲平台，招攬年輕人「入局」。毒販以「高回報」、「高報酬」包裝，警方呼籲青少年切勿為搵快錢而受人利用，否則會得不償失、前途盡毀。

警方亦呼籲業主多留意租客及其單位用途，若租客來歷不明，或時常有大量陌生人出入單位，請向警方舉報，以免單位被不法分子利用。

販運危險藥物罪為非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。