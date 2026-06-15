警務處電子交通告票平台推4新功能　可查違泊相、對告票提爭議

警務處「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）今日（15日）推出4項新功能，包括新增多種帳戶身分、「車輛專屬二維碼」、申請查閱違泊照片，以及支援對所有交通告票提出爭議，新功能方便市民及運輸業界處理電子交通定額罰款通知書相關事宜。



警務處「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）今日（15日）推出4項新功能。（警方提供）

警方優化平台系統，推出以下4項新功能：

1.新增多種帳戶身分

平台增設「代理人」、「代理公司」及「專屬員工」等不同的帳戶身分，便利車隊管理。登記車主或企業帳戶可授權指定代理或員工處理轄下車輛的違例泊車告票，更有效掌握相關車輛的告票狀況。

2.「車輛專屬二維碼」

平台可生成「車輛專屬二維碼」供下載，當值司機透過平台的流動應用程式掃描相關二維碼後，即可記錄其駕駛時段，期間若收到違例泊車告票，當值司機會收到應用程式的推送通知，並可透過平台查閱及繳交罰款。

此新功能已與運輸署為的士業界而設的「易通行商用車司機」流動應用程式二維碼整合，屆時當值司機只需掃描「車輛專屬二維碼」，即可同步啟動兩個系統。

3.申請查閱違泊照片

市民可於平台申請查看警務人員發出其違例泊車告票時所拍攝的照片。

4.支援對所有交通告票提出爭議

除現行途徑外，市民可透過平台就所有交通告票直接提出爭議，並按其個案情況上傳相關證明文件。由於涉及法律程序，市民須以「智方便+」進行身份驗證及數碼簽署。

為讓公眾有充足時間適應交通告票電子化，警方現階段維持「雙軌並行」，即同時發出電子及紙本告票，並會不時檢視實施情況，以訂定全面落實交通告票電子化的時間表。

警方會繼續研究於平台引入更多便利市民的功能。市民如欲了解更多「電子交通告票平台」的新功能及操作指引，可瀏覽專屬網站或致電熱線181 181查詢。

警方亦提醒所有交通告票短訊均由「#HKPF-eTT」發出，其他發送人名稱均屬偽冒；交通告票短訊及電郵均不會附上任何超連結，市民應提高警覺，切勿點擊可疑超連結或提供個人資料；以及平台官方網站域名結尾為「.gov.hk」，其他結尾均非政府網站。