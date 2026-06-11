世界盃｜交通費飆升　觀賽球迷掀步行往場館討論　美國官員：不要

世界盃2026（World Cup 2026）即將開鑼，比賽在美國、墨西哥、加拿大舉行，這屆不單票價高引起爭議，交通費飆升也成為話題，在社交網站上，前往美洲觀賽的歐洲球迷更揚言為省錢要從美國市區步行往場館。

美國新澤西州交通官員及世界盃主辦委員會便在盛事前呼籲，球迷不應步行前往位於紐約市郊的大都會人壽體育場（MetLife Stadium），強調此舉極度危險。



爭議源於主辦方公布的公共交通票價：前往體育場的火車票價高達150美元，穿梭巴士亦收費80美元，較平日暴增十倍以上。大批球迷在網上表達不滿，部份歐洲球迷更揚言寧可徒步穿越高速公路與沼澤地帶前往球場。

從紐約曼克頓（Manhattan）到大都會人壽體育場的距離約14英里（約22.5公里），《衛報》記者親身測試後稱，在步行4.5小時後，發現走入一條遭封住的步行通道，未能抵達體育場。

紐約-新澤西地區主辦委員會行政總裁拉斯里（Alex Lasry）便向球迷明確表示：「不要步行，步行前往體育場是違法的，而且不安全。」

在紐約時代廣場的世界盃宣傳牌（Reuters）

新澤西交通局總裁科魯里（Kris Kolluri）更直言這是「我聽過最糟的主意」，並形容在美國最危險的公路之一——95號州際公路上行走8至16公里，要穿過危險的沼澤和汞含量超標的河流，等同置生命於危險之中。

儘管網上討論熱烈，但真正打算付諸實行的球迷似乎不多。有分析認為，這場爭議反映美國與歐洲球迷之間的文化差異。主辦方重申球迷應乘坐官方提供的交通工具，安全有序地抵達球場，以「安全高效的方式」觀看比赛。