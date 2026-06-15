有片｜青衣Silvia跑車迴旋處表演飄移炫技　25歲男司機涉危駕被捕

警方今日（15日）表示，留意到網上流傳一段短片，片段顯示一輛私家車在青衣青尚路迴旋處，多次懷疑作出危險駕駛行為，罔顧其他道路使用者的安全。新界南交通部執行及管制組特遣隊人員，經深入調查以及翻查大量閉路電視片段後，於今早拘捕一名姓林（25歲）男子，涉嫌「危險駕駛」和「沒有第三者保險而使用車輛」。他已獲准保釋候查，須於7月中旬向警方報到，有關私家車已被扣留調查及作進一步檢驗。



網上瘋傳片段可見，涉事紅色日產Silvia私家車於青衣油庫對開一迴旋處，不斷表演飄移甩尾動作，大肆炫耀車技。影片引起網民熱議，有人稱：「點解而家啲人咁鍾意將自己嘅罪證放上社交媒體？」、「型，係要付出代價。」、「花式釘牌?」



網上瘋傳片段可見，涉事紅色日產Silvia私家車於青衣油庫對開一迴旋處，不斷表演飄移甩尾動作，大肆炫耀車技。（fb／車cam L（香港群組）)

警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛」和「沒有第三者保險而使用車輛」拘捕涉案25歲男司機。（警方提供）

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車屬嚴重交通罪行，亦會對其他道路使用者構成危險，最高可被判監禁3年、罰款2.5萬元、以及停牌最少6個月，市民切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法行動，打擊其他交通違例事項，透過嚴厲執法確保道路暢通及、保障市民安全，並提高道路使用者的安全意識。

警方經調查後，以涉嫌「危險駕駛」和「沒有第三者保險而使用車輛」拘捕涉案25歲男司機。（警方提供）

2024年青衣亦發生同類型案件，當時警方新界南總區交通部執行及管制組執勤期間，巡經青衣青尚路迴旋處時，發現有司機正在駕駛日產Silvia私家車表演飄移，過程歷時10多分鐘，多人在場觀看，於是上前截查，以涉嫌「危險駕駛」罪名，拘捕一名年約30歲男司機，被捕男子報稱的士司機。警員發現在場日產、寶馬和萬事得等另外4輛私家車進行過非法改裝，例如改裝死氣喉，遂向車主發出欠妥車輛報告，並將涉事車輛扣留至汽車扣留中心

▼2024年11月青衣青尚路警方截獲危駕及非法改裝車輛▼

