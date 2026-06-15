5入境男女共攜逾$35萬私煙及進口另類煙　分囚6星期至4個月兼罰款

5名入境旅客因管有或進口未完稅香煙、未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（15日）在裁判法院分別被判處監禁6星期至4個月，以及各罰款1,000元。



5名入境旅客因管有或進口未完稅香煙、未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（15日）在裁判法院分別被判處監禁6星期至4個月，以及罰款1,000元。(政府新聞處圖片）

上周六（13日）海關在落馬洲支線管制站，截查一名46歲中國籍抵港女旅客時，在其個人行李內檢獲2,600支未完稅香煙，估計市值約10,600元，應課稅值約8,500元。該名旅客隨即被捕。她今日在粉嶺裁判法院被判處監禁6星期和罰款1,000元。

同日關員在機場截查一名29歲中國籍抵港男旅客，在他的個人行李內共檢獲190支未完稅香煙及2.8萬件另類吸煙產品，市值約84,700元，應課稅值約600元。該名旅客隨即被捕。他今日在西九龍裁判法院被判處監禁4個月及罰款1,000元。

5名入境旅客因管有或進口未完稅香煙、未有向海關人員作出申報，以及進口另類吸煙產品，違反《應課稅品條例》和《進出口條例》，今日（15日）在裁判法院分別被判處監禁6星期至4個月，以及罰款1,000元。(政府新聞處圖片）

另外，關員昨日（14日）在機場截查3名中國籍抵港旅客，其中31歲和37歲男子的個人行李，分別被搜出16,800支未完稅香煙，估計市值8.4萬元，應課稅值約5.5萬元；餘下的40歲男子，個人行李內檢獲17,400支未完稅香煙和27件另類吸煙產品，估計市值約8.7萬元，應課稅值約5.7萬元。該3名旅客隨即被捕。他們今日在西九龍裁判法院，同被判處監禁3個月及罰款1,000元。

海關表示歡迎判刑，指監禁判刑具相當阻嚇作用，充分反映罪行的嚴重性；並提醒市民，根據《應課稅品條例》，香煙屬應課稅品。任何人若進口、處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

根據《進出口條例》，任何人進口另類吸煙產品即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑私煙活動。