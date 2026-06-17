青沙公路車禍│的士兩乘客拋出車外喪命　客貨車司機涉危駕被捕

青沙公路昨日（16日）晚上發生奪命車禍，38歲休班消防員及同行35歲妻子，在車禍中拋出車外喪命，警方經調查後以涉嫌危險駕駛引致他人死亡拘捕涉事客貨車司機。



數名消防處長官，於周三（17日）凌晨趕到車禍現場了解情況。(陳永武攝)

警方稱，昨日晚上10時27接獲報案，指一名44歲姓汪男子駕駛一輛客貨車，而一名30歲姓吳男子則駕駛的士，載有38歲姓張男乘客及35歲姓黃女乘客。兩車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。客貨車司機沒有受傷，毋須送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

新界南總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電36611346與調查人員聯絡。

警員圍封涉事客貨車調查。(陳永武攝)

救援人員用白布遮掩兩名死者遺體。(陳永武攝)

網上車CAM片段可見，事發時客貨車沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開彎位時突然失控閘向左邊線。此時一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗，期間有人飛出車外；客貨車亦翻側衝前數十米。

涉事的士打觔斗後，兩人飛出車外。(車CAM片截圖)

+ 3

客貨車翻側。（梁偉權攝）