入境處反非法勞工　過去一周突擊304個單位　拘20名黑工及僱主

入境處針對裝修黑工問題採取突擊行動，過去一星期巡查304個裝修中單位，包括新居屋牛龍灣宏緻苑，拘捕15名黑工及5名僱主，涉嫌違反相關條例。入境處提醒僱主及單位戶主，聘請黑工裝修沒有質素保證，對工地安全亦構成危險，得不償失。



入境處特遣隊指揮官李烱超（右）提醒僱主及單位戶主，聘請黑工裝修沒有質素保證，對工地安全亦構成危險。（黃偉民攝）

入境處特遣隊指揮官李烱超稱，經過深入調查及情報分析，留意到不法份子專吼新入伙屋苑有裝修需求，於是聘用非法勞工以壓低成本，從中獲利。

針對此不法行為，入境處由上周三（10日）至昨天採取代號「促進」行動，重點打擊涉及裝修的黑工。行動中調查人員突擊巡查了304個目標裝修單位，當中有新入伙屋苑單位、工廈、村屋及商舖等，一共拘捕了15名裝修黑工及5名僱主，當中3名黑工及兩名僱主是在裝修中的屋苑單位被捕。

被捕黑工全部是男性，年齡介乎30至56歲，大部份以訪客身分入境，他們從事不同類似的裝修工作，包括清拆、油漆、泥水、裝傢俬、裝電線等；平均日薪由500至1000元不等，檢獲的工具有電鑽及紅外線水平儀等，同時檢獲一張偽造的香港身分證。

被補黑工中有10人涉嫌違反逗留條件被起訴，當中4人被判囚54日至兩個月，其餘6案會在今日（17日）稍後時間提堂，不排除再有人被檢控。

被捕黑工全部是男性，年齡介乎30至56歲，大部份以訪客身分入境。（入境處提供圖片）

調查顯示，有部份僱主以低於巿價的工資聘請黑工從事新屋或舊屋翻新的裝修工程，入境處提醒相關僱主及單位的戶主，裝修工的專業、合法性和施工安全才是重點。非法勞工來歷不明，專業資格疑，對工地的安全構成嚴重風險，而且施工質素毫無保證，巿民切勿貪小便宜而知法犯法。

入境處打擊非法勞工。（黃偉民攝）

根據香港法例，所有旅客未經入境處處長批准下，均不得從事有薪或無薪的僱傭工作，或開辦或參與任何業務。違例者一經定罪，最高罰款5萬元及監禁兩年；僱用不可合法受僱人士一經定罪，最高刑罰可被罰款50萬元及監禁10年。

入境處會繼續從多方面積極主動打擊非法勞工，同時進行宣傳教育，包括出動宣傳車派員到屋苑向居民派發單張，傳遞「切勿聘用非法勞工」的訊息。

市民如發現懷疑非法勞工，可使用反非法勞工專線185185、電郵、傳真或利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處作出舉報。