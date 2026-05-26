警聯入境處反黑工　搜東九龍多個罪案黑點拘17人

警方東九龍總區包括機動部隊、衝鋒隊、黃大仙警區、秀茂坪警區、觀塘警區及將軍澳警區人員，聯同入境處 ，今日（26日）展開代號「冠軍」的反非法勞工聯合行動，突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，共拘捕17人。



執法人員共拘捕9名內地男子、4名內地女子、一名非華裔男子、兩名本地男子及一名本地女子，年齡介乎28至59歲，涉嫌「違反逗留條件」、「協助及教唆他人違反逗留條件」及「僱用不可合法受僱的人」，全部現正被扣留調查。



行動中，人員突擊搜查東九龍總區多個罪案黑點，拘捕17人。（警方提供）

據了解，全部被捕內地男女持雙程證到港，該名非華裔男子來自泰國，持「行街紙」留港。

根據香港法例115章《入境條例》第38AA條，任何非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士，均不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。

另外，僱主若僱用不可合法受僱的人士，而該人士屬非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁10年。

警方表示，會繼續與相關部門保持緊密合作，採取果斷執法行動，嚴厲打擊非法勞工活動，僱主切勿以身試法。