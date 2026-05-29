入境處與警方全港反黑工　拘27人包括5僱主

入境事務處於5月22至28日，在全港多區展開「曙光」、「促進」反非法勞工行動，聯同警方的「冠軍」行動，搜查餐廳、裝修單位及商場等多個目標地點，拘捕22名懷疑黑工及5名僱主。



被捕黑工為17男5女（26至59歲）；涉案僱主則為4男1女（35至52歲），有關僱主的調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。



入境處與警方在全港多區反非法勞工行動，拘捕27人。（入境處圖片）

入境處發言人稱，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准前，無論受薪與否，均不得在港從事任何僱傭工作。違例者會遭檢控，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及監禁兩年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

處方強調，僱用不可合法受僱的人是嚴重罪行。根據《入境條例》，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰已大幅提高至罰款50萬元和監禁10年。

入境處與警方在全港多區反非法勞工行動，拘捕27人。（入境處圖片）

市民可使用舉報非法勞工專線185-185、傳真2824-1166、電郵anti_crime@immd.gov.hk、或登入入境處網址www.immd.gov.hk利用「網上舉報違反入境條例罪行」表格向入境處舉報僱用非法勞工活動。