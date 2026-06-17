4青年醉倒酒吧區街頭　遭執屍性侵兼偷拍淫片　警拘36歲男檢偉哥

警方偵破一宗嚴重性暴力案件，一名男子涉嫌於2025年8月至2026年6月期間，專門在酒吧區「執屍」，將一些在街頭醉倒、不省人事的陌生男子，帶往賓館或大廈梯間侵犯及偷拍。警方日前接獲一名19歲受害人報案後，隨即翻查閉路電視，鎖定36歲男疑犯身份，翌日（15日）將他拘捕。



探員隨後在被捕男子的手機，發現另外3名醉酒男子的受侵犯影片，顯示合共有最少4名男子受害；並在疑犯的處所檢獲6粒「偉哥」等證物。被捕男子已被控「「未經同意下作出的肛交」、「非法拍攝或觀察私密部位」、「管有第一部毒藥」及「作出嚴重猥褻作為」罪，明日（18日）於九龍城裁判法院提堂。



警方偵破一宗嚴重性暴力案件，一名男子涉嫌於2025年8月至2026年6月期間，專門在酒吧區將一些在街頭醉倒、不省人事的陌生男子，帶往賓館或大廈梯間侵犯及偷拍。警方拘捕該名男子，相信案件涉及4名受害人。油尖警區刑事部署理警司陳熾華（左）及油尖警區重案組第二隊主管督察曾智皓（右）交代案情。（林振華攝）

油尖警區重案組第二隊主管督察曾智皓表示，警方周日（14日）接獲一名19歲男子報案，指自己於6月13日凌晨與朋友到中環酒吧喝酒後，醉倒街頭，於當日下午約3時醒來時，發現自己身處一間位於尖沙咀的賓館房間內，並且全身赤裸，肛門位置感到痛楚。他懷疑自己受到侵犯，隨即離開賓館，其後報案。

油尖警區刑事部接報後高度重視案件，隨即展開調查，包括翻查警方在「銳眼計劃」下安裝的閉路電視，迅速鎖定一名36歲本地男疑犯的身份，並於6月15日將他拘捕。警方經初步調查後發現，被捕人於6月13日凌晨時分，將獨自醉倒街頭的受害人帶往案發賓館性侵，並偷偷錄下過程。

曾智皓續指，警方亦在被捕人的手提電話內，發現多段被捕人性侵或猥褻侵犯另外3名醉酒男子的影片和照片。其後警方成功聯絡到當中兩名受害人，確認他們分別於2025年8月及2026年5月，同樣在醉倒中環街頭後，被人帶到賓館或梯間侵犯，但當時他們並未報警。至於影片中的另一名男受害人的身份仍待確認。

探員搜查被捕男子的住所後，檢獲他犯案時身穿的衣服、手提電腦，以及6粒俗稱「偉哥」的第一部毒藥。被捕男子現正被扣留調查，他已被暫控「未經同意下作出肛交」、「作出嚴重猥褻作為」、「非法拍攝私密部位」及「管有第一部毒藥」罪，明日（18日）於九龍城裁判法院提堂。

警方偵破一宗嚴重性暴力案件，一名男子涉嫌於2025年8月至2026年6月期間，專門在酒吧區將一些在街頭醉倒、不省人事的陌生男子，帶往賓館或大廈梯間侵犯及偷拍；案件涉及4名受害男子。（資料圖片）

油尖警區刑事部署理警司陳熾華表示，是次案件性質非常嚴重，罪行令人髮指。受害人不但心理及生理受到嚴重傷害，其不幸遭遇更被偷拍下來，有外洩並造成二次傷害的風險，警方對此強烈譴責。

他續稱，市民很多時都會相約三五知己到酒吧飲酒作樂，特別是在節日或近期世界盃期間。市民應該盡量避免飲用過量的酒精飲品，否則不但有損健康，喝醉酒更會讓不法分子有機可乘，輕則招致財物損失，重則可能受到侵犯，對自己的身心造成永久傷害。他提醒市民如果飲酒後感到不適，應該避免獨自離開，並預早通知信任的人前來接送；若見到友人喝醉，亦可主動提供協助。

至於酒店或賓館的從業員，如果看見有人帶同醉酒或失去知覺的人入住，不論其性別，都可多加詢問，或更詳細地登記入住者的資料，以防萬一。

油尖警區刑事部署理警司陳熾華（左）及油尖警區重案組第二隊主管督察曾智皓（右）交代案情。（林振華攝）

警方呼籲，任何人若發現自己可能遭受性侵或性暴力，不論性別，都應該主動尋求協助，甚至報警求助，切勿覺得是醜事或見不得光的事，「做錯事嘅唔係你哋」，警方一定會全力協助受害人，主持公義，將罪犯繩之於法。

警方重申，任何性罪行均屬嚴重的刑事罪行。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第118A條，「未經同意下作出肛交」罪一經定罪，最高可被判處終身監禁，市民切勿以身試法。