青沙公路車禍｜女死者為社工　友網上嘆：社會損失兩個這麼好的人

青沙公路昨晚（16日）發生奪命車禍，不足一周前才於休班期間跳海救人的38歲張姓消防員「阿芹」，與35歲姓黃妻子乘的士疑無扣安全帶，在意外中被拋出車外，雙雙身亡。消息指，女死者為社工；有親友在社交平台發帖悼念兩人。



有「阿芹」的「波友」在Threads發帖，上載與他最後一次踢足球的照片，直言得知他離世的消息感難以接受。另一網民則透露，與車禍女死者相識，形容她是「一名很好的社工」，慨嘆「社會就這樣損失了兩個這麼好的人」。兩人均祝願「阿芹」夫婦「一路好走」。



6月16日青沙公路奪命車禍，導致一名休班消防員及其社工妻子死亡，死者友人在社交平台發文悼念。（Threads截圖）

6月16日青沙公路奪命車禍，導致一名休班消防員及其社工妻子死亡，死者友人在社交平台發文悼念。（Threads截圖）

車禍發生在昨晚約10時27分，44歲姓汪男子駕駛一輛客貨車，而一名30歲姓吳男子則駕駛的士，載有38歲姓張男乘客及35歲姓黃女乘客。兩車沿青沙公路往九龍方向行駛，至海麗邨對開時客貨車懷疑失控撞向的士，繼而翻側，的士其後亦撞向石壆。

數名消防處長官，於周三（17日）凌晨趕到車禍現場了解情況。(陳永武攝)

兩名的士乘客被拋出車外，全身多處嚴重受傷，現場被證實死亡。的士司機右手受傷，清醒被送往明愛醫院，其後轉送至瑪嘉烈醫院治理。客貨車司機沒有受傷，毋須送院，他涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕，現正被扣留調查。

客貨車翻側。（梁偉權攝）

網上車CAM片段可見，事發時客貨車沿青沙公路右線落三號幹線支路、往九龍方向行駛，至海麗邨對開彎位時突然失控閘向左邊線。此時一輛的士駛至，兩車相撞後的士撞向石壆，打了最少5個觔斗，期間有人飛出車外；客貨車亦翻側衝前數十米。

涉事的士打觔斗後，兩人飛出車外。(車CAM片截圖)

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消防處表示，昨晚（16日）青沙公路發生致命交通意外，當中男死者為一名休班消防員，隸屬觀塘消防局，而女死者為其妻子。他曾於上周三（10日）晚上休班期間，在觀塘公眾碼頭跳海拯救一名墮海老翁。該處對於有屬員及其妻子不幸離世感到非常難過，並對他們家人致以深切慰問。消防處已安排福利組接觸死者家屬，提供一切可行協助。

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▼上周三（10日）休班消防員跳海救人▼



男死者駐守觀塘消防局。（馬耀文攝）