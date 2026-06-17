土瓜灣73歲拾荒婆婆遭「收陀地」搗亂　巴裔男被捕控勒索刑毁

土瓜灣道紅蘋果街市附近一名73歲姓鄧拾荒婦，上周六（13日）被南亞裔人士「收陀地」，鄧婆婆拒絕後，對方竟搗亂其紙皮陣，有網民公開事件引起關注。鄧婆婆日前接受《香港01》訪問表示，去年曾被人搶袋數次；又稱搗亂者曾多次向她借錢，對方被拒後會用水淋潑其「家當」。



警方今日（17日）表示，就事件在下鄉道拘捕一名47歲非華裔男子，被捕人已被暫控一項勒索罪及一項刑事毁壞罪，案件將於明日（18日）上午在九龍城裁判法院提堂。據悉，被捕人為巴基斯坦裔，持香港身份證。



鄧婆婆的紙皮被人搗亂。(網上圖片)

警方表示，6月13日晚上約7時半，接獲一名73歲姓鄧女子報案，指一名陌生男子在紅磡九龍城道與落山道交界一休憩處向她借錢不果，其後將她堆疊在上址的紙皮推到地上。九龍城警區反三合會行動組人員經深入調查及翻查大量閉路電視後，今日（17日）在下鄉道拘捕一名47歲非華裔男子，涉嫌勒索及刑事毁壞。

鄧婆婆的紙皮被人搗亂。(網上圖片)

據鄧婆婆早前接受《香港01》訪問透露，在四川街與亡夫擁有一個自置單位，兩夫妻靠回收拾荒維生，兩人育有一女，已長大成人遷出多時，兩夫婦相扶相依，一直在土瓜灣街市一帶維生作業，鄧婆婆有時做得太夜，乾脆不回家在回收舖外邊等邊睡，等到清晨5時立即賣出物品賺取現金。據她所說，每日其實只有數十元收入，有時生果箱需求多些時，就可有過百元收入。

鄧婆婆在丈夫仙遊後，多在街上生活。(資料圖片/李家傑攝)

直至2019年11月，其丈夫於家中離世，鄧婆婆不想獨自一人、在沒有了老伴的家中生活，她把心一橫寄情工作，從此在街上看守著其「財產」，在天橋底睡覺，間中才會返家，搶劫及搗亂事件亦隨之發生。她憶述，去年曾被人搶袋數次，曾報警但未有人被拘捕，直至有區議員「出手」，她引述區議員表示，警方後來拘捕一名涉案者。