車CAM│中環灣仔繞道私家車突停低落車理論　網民昐隧道公司檢控

有網民於社交平台上載一條車CAM片段，可見一輛淺色車身私家車，於中環灣仔繞道快線行駛期間，突然將車完全停下；尾隨一輛黑色私家車見狀亦收停。此時，淺色車上一名男子，從前座左邊門落車，並用手指向後面黑色私家車，同時走到黑色車的右邊司機位，狀似與車上司機理論。約10多秒後，前車男子沿路返回其車，登上左邊前座後車輛隨即開出。而黑色車亦隨之開車，整個過程不足半分鐘。該車CAM片段中所顯示事發時間為6月17日，上午9時27分左右。



有人從前面淺色車左前門落車，再走到後面黑色車司機位理論。(車CAM片截圖)

由於車CAM片段角度，最前面淺色車的車牌被黑色車遮蔽，是以未能得悉第一輛車的車牌號碼。有網民質疑淺色車是否兩地牌、抑或是粵車南下，但亦有網民提出指，從左邊車門落車的，並不一定是司機，落車的可以是乘客。

發放片段的網民在帖中稱：「𠵱家啲人真係黐X線，係咪遇到殺父仇人，無啦啦停咗個隧道度落車X人，係咪真係咁緊火?」其他網民亦對前車的行為大惑不解：「馬路落車後面有盲佬收唔切就gg」。

由於未能看到肇事者車牌，網民未能致電「1823」或在網上檢舉，故希望隧道公司「伸張正義」予以檢控：「隧道內有哂cam，唔知會點呢？睇吓有冇後續先⋯」、「叫佢準時上庭！」亦有網民呼籲「如果影前面架車嘅車牌，希望cam主做佢」、「段片有晒日期時間。可以影住駕。交畀警察處理。同埋可以send埋畀隧道嘅管理公司。佢哋識做嘅。因為喺隧道停低車。落車鬧人。係十分危險嘅行為」。

在隧道內無故停車落車，已觸犯隧道相關條例。根據運輸署指引，在隧道內如非緊急（例如避免發生意外）或中途壞車， 或遇上警務人員、隧道管理人員、交通標誌或閃動紅燈信號指示停車，切勿停車；如非有緊急事故或需要求助，切勿下車。同時，切勿讓動物離開車輛。