鬼油｜消防處聯警反黑組打擊非法油站　檢$15萬燃油　47歲男被捕

警方表示，元朗警區反三合會行動組聯同消防處昨日（周三/6月17日）在元朗區內進行代號「逸影」的聯合行動，突擊搜查非法燃油的供應黑點，以打擊區內非法燃油販賣活動。



執法人員共檢獲約4,600公升懷疑非法燃油，市值共約15萬元。執法人員亦拘捕一名47歲非華裔男子，涉嫌違反《入境條例》第115章第38AA條「禁止接受僱傭工作及開辦業務等」。被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。案件仍在調查中，警方會繼續與消防處合作打擊非法燃油活動。



執法人員檢獲證物，包括約4,600公升懷疑非法燃油，市值共約15萬元。（警方提供）

據了解，被捕男子來自孟加拉，持「行街紙」留港。

警方呼籲市民切勿光顧非法加油站，使用非法燃油屬刑事罪行，涉案車輛亦可能被充公。 根據《消防（消除火警危險）規例》（第95F章），任何人為業務目的而管有或控制受管制物質，以轉注入汽車油缸，即屬犯罪。《危險品條例》（第295章）亦規定，除非領有牌照或獲豁免，否則任何人製造、貯存、運送或使用危險品，即屬犯罪，一經定罪，首次定罪最高可被判罰款10萬元及監禁6個月，其後每次定罪，最高可被判罰款20萬元及監禁一年。

執法人員檢獲證物，包括約4,600公升懷疑非法燃油，市值共約15萬元。（警方提供）

警方呼籲市民切勿光顧非法加油站，由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡，以及導致財物損毀，後果非常嚴重。