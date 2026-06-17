韓國首爾市長捲入金建希醜聞 違反「政治資金法」被求刑一年半
撰文：聯合早報
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韓國「金建希特檢組」周三（6月17日）要求法院判處涉嫌違反《政治資金法》的首爾市長吳世勛有期徒刑一年六個月，並追繳3300萬韓圜（約17萬港元）。
韓聯社報道，韓國「金建希特檢組」17日在首爾中央地方法院舉行吳世勛涉嫌違反《政治資金法》案件的結案公審。特檢組指出，吳世勛身為知名政治人物，本應嚴格遵守《政治資金法》，卻未依照法定程序處理與政治活動相關的民調費用，並由第三方代為支付。
據報道，吳世勛被指在2021年首爾市長補選前，先後10次接受政治掮客明泰均提供的民調結果，並讓他的長期支持者、企業家金某代為支付3300萬韓元民調費用。特檢組於去年12月以涉嫌違反《政治資金法》為由起訴吳世勛。
韓國前總統尹錫悅妻子金建希涉嫌在2022年總統大選期間，接受過明泰均免費提供的數十次民調服務。吳世勛也涉嫌牽扯相關醜聞。
在6月4日舉行的韓國地方選舉中，來自韓國最大在野黨國民力量的吳世勛連任首爾市長，並創下五度當選紀錄。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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